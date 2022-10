May progreso ang reconciliation project — pero ‘di kasing bilis ng inaasahan ng marami

Nang inilabas ng Truth and Reconciliation Commission ang kanilang final report noong 2015, may kalakip ito na 94 na panawagan sa aksyon, na hinihikayat ang mga gobyerno sa buong Canada na maglunsad ng malawakang inisyatiba tungo sa rekonsilyasyon.

Pitong taon na ang lumipas, humigit-kumulang 10 porsyento lamang ng mga panawagan na iyon ang ganap na nasagot. Tina-track ng CBC ang progreso para sa readers sa pamamagitan ng interactive website na Beyond 94 (bagong window), na regular na nagbibigay ng updates sa estado ng bawat call to action.

PANOORIN | Ang inilunsad na Miyo-wîcîwitowin Day ay naglalayon na isulong ang rekonsilyasyon:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Ngunit sa pagdiriwang ng Canada ng ikalawang National Day for Truth and Reconciliation, lahat ng kasapi — ang mismong pederal na ministro para sa Crown-Indigenous relations and Indigenous leaders — ay sinasabi na oras na para pabilisin ang mga bagay.

Maraming ebidensya sa buong bansa na may mga magandang gawain na ginagawa sa iba’t ibang level at sa iba’t ibang sektor ng lipunan at ito ay talagang isang positibong tugon sa inaasahan natin, sinabi ni Marie Wilson, isa sa tatlong commissioner ng Truth and Reconciliation Commission, sa CBC News.

Sa tingin ko lahat ay masyadong mabagal at sa palagay ko ang urgency ng lahat ng ito ay hindi pa rin sapat na nauunawaan ng lahat.

Sinabi ni Wilson na natatakot siya na ang nakakatandang Indigenous people ay hindi na mabubuhay para makita na natupad ang rekonsilyasyon.

Ang edad ng mga survivor ay advanced and advancing, aniya. Alam natin na bawat araw, tayo ay nawawalan ng mga survivor na hindi na makikita ang benepisyo ng ilan sa malalaking bagay na inaasahan natin.

Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.