[Ulat] 73 taong ugnayan: Ambasador ng Canada nakipagkita kay Pangulong Bongbong Marcos

Ikinuwento ni MacArthur sa kanyang Twitter na malugod siyang tinanggap ng presidente sa palasyo. Napag-usapan nila kung gaano kalapit ang relasyon ng Canada at Pilipinas at patuloy pa itong nagiging matibay sa pagbisita nina Canadian International Trade Minister Mary Ng at Agriculture Minister Marie-Claude Bibeau sa naturang bansa ngayong buwan.

Halos isang milyong Pilipino ang kasalukuyang nakatira sa Canada. Litrato: Twitter / Peter MacArthur

Matatandaan na nagtungo si Minister Ng sa Pilipinas noong nakaraang linggo upang palakasin ang kalakal, pamumuhunan at ugnayan ng dalawang bansa. Inanunsyo niya ang $12 milyon na pondo para sa tatlong bagong development assistance projects ng Canada sa Pilipinas.

Ang mga inisyatiba na ito ay nakapokus sa pagpapalakas ng green at climate finance sa Pilipinas, pagsuporta sa mga kababaihan na nakatira sa mga komunidad na apektado ng tunggalian, at ang pagkakaroon ng pangmatagalan na kapayapaan at development sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao.

Samantala, si Minister Bibeau ay dumalo sa isang pagpupulong na tumalakay sa food security sa Pilipinas na apektado ng mga pagbagyo dahil sa climate change. Nakipagkita rin si Bibeau sa mga retailer, flour at feed millers at producers, at agri-food processing companies upang bumuo ng isang mas malakas na komersyal na relasyon.

Noong 2021, ang kalakalan sa pagitan ng Canada at Pilipinas ay umabot sa $2.7 bilyon, tumaas mula $2.1 bilyon noong 2020.

Ang Pilipinas din ang ikatlong pinakamalaking source ng imgrasyon at halos isang milyong Pilipino ang nakatira ngayon sa Canada.

Noong 2021, ang Pilipinas ang ikatlong pinakamalaking source ng imigrasyon sa Canada. Litrato: Twitter / Peter MacArthur

Ang diplomatikong relasyon ng Canada at Pilipinas ay nagsimula noong 1949.

Ipagdiriwang ng dalawang bansa ang ika-75 na taon ng kanilang bilateral relations sa 2024.