Canada ipinagdiwang ang ika-2 na National Day for Truth and Reconciliation

Ang araw na ito ay ginawang federal statutory holiday noong nakaraang taon, ang pagpapatupad ng isa sa mga rekomendasyon ng Truth and Reconciliation Commission.

Ang mga seremonya ay gaganapin sa buong bansa upang pagmunihan ang kasaysayan ng Canada at ang pagtrato sa Indigenous people. Lahat ng gusali ng pederal na gobyerno sa Canada — kasama ang Peace Tower sa Ottawa — ay ibaba ang kanilang mga bandila sa half mast mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw.

Ang Setyembre 30 ay isa ring Orange Shirt Day, na pinaparangalan ang istorya ni Phyllis Webstad, dating estudyante sa residential school na sapilitang kinuha ang orange t-shirt sa kanyang unang araw sa residential school. Ang National Centre for Truth and Reconciliation ay hinihikayat ang Canadians na magsuot ng orange (bagong window) bilang akto ng solidaridad.

Sa Parliament Hill sa Ottawa, ang araw ay nagsimula sa isang eagle feather ceremony para sa residential school survivors bandang 8:30 n.u. Eastern Time ET , kasunod ang paglakad sa kalapit na LeBreton Flats Park, kung saan ang mga dumalo ay naglagay ng sapatos ng mga bata sa lupa para gunitain ang mga namatay sa residential schools.

Isang taon matapos magbakasyon noong unang National Day for Truth and Reconciliation sa Tofino, British Columbia B.C. (bagong window), dumalo si Prime Minister Justin Trudeau sa isang sunrise ceremony sa Niagara Falls, Ont., ngayong umaga. Mamaya magbibigay ng talumpati si Trudeau sa isang Truth and Reconciliation event sa area na ito bago magtungo sa Ottawa para sa National Day for Truth and Reconciliation ceremony.

Prime Minister Justin Trudeau dumalo sa isang sunrise ceremony sa Niagara Falls, Ont., sa National Day for Truth and Reconciliation. Litrato: CBC News / Robert Krbavac

Ating responsibilidad na harapin ang legasiya ng mga residential school at ang nagpapatuloy na impact nito sa Indigenous Peoples, para tunay tayong makasulong na sama-sama, ani Trudeau sa isang pahayag.

Hinamon naman ni Governor General Mary Simon ang lahat ng Canadians na mag-commit sa rekonsilyasyon, hindi lang ngayong araw ngunit buong taon.

Hinihikayat kita na simulan ang pag-uusap sa eskuwelahan, sa trabaho, sa tahanan: Ano ang gagawin mo, ngayong araw, bukas at araw-araw, upang maging parte ng mas magandang Canada, isa na sumasalamin sa ating lahat? aniya sa isang pahayag.

Available ang suporta para sa sinuman na naapektuhan ng kanilang karanasan sa residential schools o sa mga pinakahuling balita.

Ang national Indian Residential School Crisis Line ay itinaguyod upang magbigay ng suporta sa mga survivor at naapektuhan. Ang mga tao ay maaaring i-access ang emotional at crisis referral services sa pamamagitan ng pagtawag sa 24-oras na national crisis hotline: 1-866-925-4419.

Ang mental health counselling at crisis support ay available din 24 oras, pitong araw sa isang linggo sa pamamagitan ng Hope for Wellness hotline sa numero 1-855-242-3310 o online chat sa www.hopeforwellness.ca (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.