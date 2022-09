Rasismo sa pagbili at pagbenta ng bahay sa Ontario ay totoo, ayon sa bagong ulat

Ang Fighting for Fair Housing report na inilabas ng provincial estate body noong Martes ay sinabi na mahigit one-third ng mga realtor ang nakaranas ng diskriminasyon o rasismo at isa sa apat na BIPOC (Black, Indigenous, people of colour) ang nagsabi na tumanggi ang kliyente na makatrabaho sila dahil sa kanilang pagkakakilanlan.

Dalawa sa 10 konsumer ang nagsabi na sila ay hindi pantay na trinato dahil sa kanilang identity, at ang mga tao na Black, Indigenous o of colour at LGBTQ2S+ ay mas madalas na nag-uulat ng ganitong uri ng treatment.

Hinikayat ng datos ng Ontario Real Estate Association OREA na itulak ang isang proseso kung saan ang mga reklamo tungkol sa rasismo at diskriminasyon sa sektor ay mas madaling maipaparehistro, maiimbestigahan at magreresulta sa mas malakas na parusa.

Nais din nito na imandato sa Condominium Act ang pantay-pantay na pagtrato sa lahat ng indibidwal dahil 43% ng mga realtor ang nagsabi na naranasan nila na hindi matuloy ang isang rental deal dahil sa diskriminasyon.

Nais din nila na gawing mas accessible ang pagmamay-ari ng bahay para sa lahat sa pamamagitan ng pagbabawas sa government-imposed costs sa mga bagong rental projects at ang pagpapatayo ng 90,000 community housing units sa susunod na 10 taon.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.