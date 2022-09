[Ulat] Puno nagbagsakan, napakalakas ng hangin sabi ng Pinoy Canadians sa Bagyong Fiona

Malakas. Malakas na malakas! Pero puro hangin. Wala siyang tubig. Walang baha. Puro hangin talaga kaya nagtumbahan ang mga puno na malalaki dito. Nagbagsakan talaga, sabi ni Chris.

Sa abiso mula sa Emergency Management Office sa lalawigan ng Nova Scotia sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo, umapak sa lupa ang Bagyong Fiona sa Atlantic Canada bandang alas-tres ng madaling araw, Setyembre 24.

Naiulat na umabot sa 100 hanggang 140km/hr ang lakas ng bugso ng hangin pero ang mga nasa baybayin ay nakaramdam ng lakas ng pagbugso na umabot sa 160km/hr.

Ang lakas. Ang dami ng nasirang bahay. Pero so far naman wala akong nabalitaan na namatay o naaksidente, nagpapasalamat na sabi ni Chris. May tatlong puno sa paligid ng bahay ko ang nagbagsakan na malalaking puno. Pero sa kabutihan ng Diyos, lahat ng puno na [mga] ‘to naiwas sa bahay ko.

Tumama sa bakod ng kapitbahay ang isang bumagsak na malaking puno sa bakuran ni Chris De Guzman. Litrato: Submitted by Chris De Guzman

Naiulat na 100mm ang ibinagsak na tubig sa ilang lokasyon sa kasagsagan ng bagyo. Sa bayan ng Truro kung saan nakatira si Chris at ang kanyang pamilya ay sinasabing naitala ang 150mm na ibinagsak na tubig-ulan dulot ng bagyo.

Halos tatlong araw na walang kuryente bago naibalik ang ilaw sa kabahayan ng kanilang komunidad. Pero ilang bahagi sa bayan ng Truro ang wala pa ring linya ng kuryente.

Katulad ngayon dito may isang kalye five days na wala pa ring kuryente. Kaya meron akong mga kaibigan nagpunta dito sa bahay. Nakiki-charge. Nakikiligo, sabi ni Chris na nagbukas ng kanyang bahay para sa mga kaibigan. Tapos 'yung may nangailangan ng maiinit na tubig, 'Punta lang kayo dito sa bahay.’ Nagbibigay ng kape. Makikita mo talaga nagtulungan ang mga Pilipino.

Kasama ang bayan ng Truro sa mga bayan na agad nawalan ng linya ng kuryente sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Fiona hatinggabi noong Biyernes.

Sabi ni Chris, naramdaman ang malakas na hangin sa bayan ng Truro hanggang umaga noong Sabado.

Tumambad ang mga nagbagsakan na puno sa bayan ng Truro. At maraming lugar sa pamayanan at sa buong lalawigan ang nawalan ng linya ng kuryente kahit sa paghupa ng bagyo.

Ang nararanasan na ilang araw nang brownout sa mga apektadong lugar sa bayan ng Truro matapos ang bagyo ang pinakamahabang panahon na umano na walang kuryente sa kanilang lugar ayon kay Truro Filipino Association President Ron Garcia sa panayam ng Radio Canada International sa kanya sa telepono.

Ito na 'yung pinakamahaba na [panahon] na walang kuryente. Sa akin ang 48 hours, sa 12 years ko dito 'yun na ‘yong pinakamahaba, let alone 'yung wala pang mga kuryente [hanggang ngayon]. Doon mo ma-measure kung gaano kalaki ang sinira ng hurricane. Kung paano na-paralyze ang kuryente, ani Ron.

Isa sa dalawang puno ang natumba at tumama sa pag-aari na paupahang apartment ni Ron Garcia. Litrato: Submitted: Ron Garcia

Kuwento ni Ron nagpapasalamat siya at hindi napuruhan ang tinitirhang bahay nang mabuwal ang isang puno malapit sa kanyang bahay.

Hindi nagawa ni Ron ang lumabas sa bahay para makapaghanda-handa bago tumama ang bagyo. Siya at ang kanyang life partner ay nagpapagaling pa matapos magpositibo sa COVID-19.

I’m happy because supported kami ng community dito. Alam mo naman may COVID kami. Wala kaming means na maghanda ng pagkain, 'yong mga ganyan. So maraming mga dumating. Hindi kami nakalabas kasi nag-isolate kami. Maraming support kami [na] natanggap. Supportive 'yong mga Filipino dito, kuwento ni Ron.

Si Ron Garcia sa isang file na larawan na kanyang ipinadala sa Radio Canada International. Litrato: Isinumite ni Ron Garcia

Tinanggal na ang bumagsak na puno sa bakuran ni Ron. Pero hindi pa nagawa ang clearing operation para maalis ang dalawang puno na tumama at nakahambalang sa pag-aari niya na paupahang apartment.

Marami sa mga residente ang nakapagligpit at nakapaglinis na sa paligid ng kanilang bahay.

Samantala, kailangan ni Chris na magbayad ng $750 dollars para alisin ang isang bumagsak na puno sa kanyang bakuran at tumama sa bakod ng kapitbahay.

Sa likod ng sinapit matapos ang bagyo ay pabiro naman na ikinuwento ni Chris ang ginawang paglilinis ng bahay matapos ang bagyo.

Napuno ko 'yung isang buong bag, sabi ko wala na yatang mahuhulog sa puno sa fall kasi naubos na yata [ang mga dahon]. Nalinis ko na lahat. Pinulot ko ‘yong mga dahon sa bahay.

Walang Filipino Canadians ang naiulat na nasaktan o nasawi sa nagdaang bagyo sa Silangang Canada. Pero bumabangon pa ang marami sa mga apektado mula sa epekto na iniwan ng bagyo.