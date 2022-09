Bayani ng Bagyo: 5 Pilipino na rescuers nalunod sa binahang bayan

Limang government rescuers ang nalunod sa bayan ng San Miguel sa probinsya ng Bulakan matapos tumaob ang kanilang bangka nang tamaan ng gumuhong pader, na hinagis sila sa rumaragasang tubig-baha, sinabi ng pulis at mga opisyal.

Sila ay mga buhay na bayani na tumutulong sagipin ang buhay ng kanilang mga kababayan sa kalamidad, sinabi ni Bulacan Gov. Daniel Fernando sa DZMM radio network. Ito talaga ay nakakalungkot.

Nag-alay ng parangal ang mga opisyal at lokal na rescue groups sa mga rescuer sa social media. Nagpakita sila ng katapangan at kabayanihan sa pagharap sa panganib bagama’t nanganganib din ang kanilang sariling buhay upang gampanan ang kanilang tungkulin na sagipin ang ibang tao, sinabi ng Bulacan police force sa Facebook.

Ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas ngayong taon ay nag-landfall sa silangang bahagi ng Quezon province noong Linggo at humina habang patungo sa South China Sea noong unang bahagi ng Lunes papuntang Vietnam, sinabi ng forecasters.

Halos 80,000 katao ang inilipat sa emergency shelters, ang ilan sapilitan, sa buong main Luzon island, sinabi ng disaster-response officials.

Tatlo pa ang namatay ayon sa ulat ng pulisya, kasama ang isang taga-Bulakan na nalunod matapos hindi sumunod sa utos na umalis sa kanyang tahanan katabi ng lumalaking ilog. Isang nawawalang magsasaka ang natagpuang patay sa isang sakahan na tinamaan ng flash flood at isang matanda ang namatay sa kanyang bahay na tinamaan ng landslide. Anim na mangingisda ang naiulat na nawawala sa probinsya ng Camarines Norte, sinabi ng isang disaster-response official sa news briefing.

Sa nasalantang bayan ng Dingalan sa probinsya ng Aurora, mahigit 6,000 bahay ang napinsala at isang bagong tayo na evacuation centre na tinitirhan ng mahigit 200 na pamilya ang binugbog ng malakas na hangin at ulan ngunit wala namang naiulat na nasugatan, ayon sa mga opisyal.

Humigit-kumulang 3,000 katao ang inilikas sa kaligtasan sa Maynila, na hinagupit ng malakas na hangin at ulan magdamag. Ang mga klase at trabaho sa gobyerno ay sinuspinde noong Lunes sa kapitolyo at mga karatig probinsya bilang pag-iingat bagama’t maaraw noong umaga na iyon.

Ang buong probinsya ng Aurora at Nueva Ecija, na kapwa tinamaan ng bagyo, ay nanatiling walang kuryente noong Lunes at ang repair crews ay nagtrabaho upang ibalik ang kuryente, sinabi ni Energy Secretary Raphael Lotilla kay Philippine President Ferdinand Marcos Jr. sa isang televised meeting na ipinatawag ng presidente para suriin ang pinsala.

Pinuri ni Marcos Jr. ang mga opisyal ukol sa paglilikas ng libo-libong tao bago tumama ang bagyo, kaya naiwasan ang mas maraming kamatayan, ngunit nagpahayag siya ng pag-aalala tungkol sa Bagyong Karding at iba pang mga bagyo na pininsala ang central at southern provinces noong Disyembre na mabilis naging super typhoons.

Ito ba ay climate change? tinanong ni Marcos Jr. na naupo sa puwesto noong Hunyo. Matagal na natin binabantayan ang mga bagyo na ito pero hindi ganito dati … Ito ay isang bagay na kailangan kong ayusin.

Sumama si Marcos Jr. sa isang aerial inspection ng mga probinsyang tinamaan ng bagyo sa rice-growing region, kung saan maraming bayan at mga daan ang nanatiling baha.

Ang Bagyong Karding ay nagdaan sa isang explosive intensification sa Dagat Pasipiko bago ito tumama sa Pilipinas, sinabi ni Vicente Malano, ang pinuno ng weather agency ng Pilipinas, sa Associated Press noong Linggo.

Mula sa lakas ng hangin na 85 kilometro kada oras (53 mph) noong Sabado, ang Bagyong Karding ay naging super typhoon sa loob lamang ng 24 oras na may lakas ng hangin na 195 kilometres (121 miles kada oras) at bugso na hanggang 240 kph (149 mph) sa kalakasan nito noong Linggo.

Pagsapit ng Lunes ng tanghali, ang Bagyong Karding ay may lakas ng hangin na 130 kph (81 mph) at bugso na 160 kph (99 mph) at kumilos sa hilagang-kanluran ng South China Sea patungong Vietnam, ayon sa weather agency.

Isang artikulo ng Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.