Eleksyon sa Quebec 2022: Ang isyu ng housing

Limang partido ang maglalaban-laban para sa mga puwesto na ito: Coalition Avenir Québec, Quebec Liberal Party, Québec Solidaire, Parti Québécois at Conservative Party of Quebec.

Ang kampanya ay nagsimula noong huling weekend ng Agosto at magtatagal ng 33 hanggang 39 na araw.

Kaya bago bumoto ang mga taga-Quebec kasama ang Filipino Quebecers, alamin ang plataporma ng bawat partido tungkol sa housing dito.

Coalition Avenir Québec

Ang Coalition avenir Québec CAQ ay mag-i-invest ng $3.7 bilyon sa susunod na anim na taon upang i-renovate ang existing na abot-kayang housing units (HLMs). Nangangako ito na gagastos ng $1.8 bilyon sa abot-kayang pabahay sa mga rehiyon ng probinsya, magtatayo ng 11,700 na bagong units at isa-subsidize ang dagdag na 7,200 units sa pamamagitan ng programa.

Quebec Liberal Party

Tatanggalin ng Parti libéral du Québec PLQ ang welcome tax para sa first-time home buyers. Tataasan ang maximum amount na maaaring i-withdraw mula sa registered retirement savings sa ilalim ng HBP mula $35,000 hanggang $50,000 at papalawakin ang HBP criteria. Hindi nito hihikayatin ang flipping sa pamamagitan ng paglilimita sa overpricing sa mga ni-renovate na properties. Bubuwisan nito ang mga bakanteng properties na pagmamay-ari ng non-residents, upang subukan na i-expand ang rental market. Ire-require nito ang mga landlord na ilabas ang halaga ng dating upa kapag nag-advertise ng rental property at hihikayatin ang conversion ng mga bakanteng office space sa abot-kayang pabahay. Magtatayo ito ng 50,000 social housing sa susunod na 10 taon. Ibabalik nito ang RénoVert program.

Québec Solidaire

Ipo-promote ng Québec solidaire QS ang pagtatayo ng 50,000 energy-efficient social housing units. Magtatayo ito ng isang rental price registry at maglalagay ng rent controls. Pahuhusayin ang housing access ng Indigenous people na nakatira sa urban settings. Pahuhusayin ang building inspection system at hindi hihikayatin ang renovictions, at maglalagay ng mga hakbang upang i-discourage ang real estate speculation at overbidding.

Parti Québécois

Itatayo ng Parti québécois PQ ang isang provincewide rental price registry kung saan ang mga potensyal na uupa ay maaaring itsek ang costs bago pumirma ng lease. Pipilitin nito ang mga munisipalidad na i-adopt ang standards na humihikayat sa pagpapalawak at pagpapatayo ng mga bahay na lilikha ng intergenerational housing, at mag-aalok ito ng subsidies na hanggang $25,000 para i-convert ang isang property sa isang intergenerational house. Ipo-promote nito ang pagpapatayo ng mas maraming subsidized housing, partikular ang co-operative at non-profit projects.

Conservative Party of Quebec

Tatanggalin ng Parti conservateur du Québec PCQ ang welcome taxes para sa mas batang mga pamilya. Tutulungan ang mga tao na makakuha ng abot-kayang bahay sa pamamagitan ng targeted loans at iba pang existing na programa, at itataas ang allowance para sa low-income renters. Tutol ito sa paglikha ng rental price registry at hindi isa-subsidize ang social housing construction. I-e-exempt nito ang fully renovated units mula sa rent control ng limang taon at tatanggalin ang rent control sa high-end properties. Babaguhin nito ang Civil Code para tanggalin ang requirement na kailangan bigyan ng mga landlord ang mga bagong uupa ng written notice ng pinakamababang renta na binayaran sa taon bago magsimula ang lease.

Isang artikulo na kinuha sa CBC News at isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.