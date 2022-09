Gobyerno ng Ontario mag-i-invest ng $90 milyon sa skilled trades programs

Sinabi ng probinsya na ang pondo ay magbubukas sa Huwebes sa sinuman na walang trabaho o underemployed.

Ipaprayoridad ng Skills Development Fund ang mga programa na tutulong sa mga tao na may dating involvement sa criminal justice system, at-risk youth, mga tao na may kapansanan, mga katutubong tao at Ukrainian newcomers.

Sinabi ni Minister of Labour Monte McNaughton na ang programa ay idinisenyo para tulungan ang mga tao na magkaroon ng advantage sa isang merkado na may available na 370,000 na trabaho sa buong probinsya.

Sinabi ng probinsya na ang dating investment sa John Howard Society ay nakatulong sa 40 na dating nakulong na mga tao na makahanap ng trabaho sa manufacturing industry.

Ang kasalukuyang round ng mga aplikasyon para sa pondo ay ipaprayoridad ang skilled trades, health care, technology at manufacturing industries.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.