Trudeau nagpatong ng bagong sanctions sa ‘morality police’ ng Iran sa gitna ng protesta

Niyanig ang Iran ng mga protesta mula nang mamatay si Mahsa Amini, 22 taong gulang na babae, matapos hulihin ng morality police ng Iran ngayong buwan — dahil sa diumanoy hindi wastong pagsusuot ng hijab.

Kumalat ang mga demonstrasyon sa lahat ng 31 na probinsya ng Iran habang dinumog ng mga tao ang mga kalsada para ipahayag ang kanilang galit sa teokratikong pamahalaan ng Iran at ang mahigpit na pagbabantay sa isinusuot ng mga kababaihan.

Ayon sa state media ng Iran, hindi bababa sa 41 katao ang napatay sa mga protesta. Ang estado ay nag-deploy ng live ammunition laban sa mga demonstrador at pinalakas ang security forces sa Kurdish areas ng kanlurang Iran, kung saan ang mga protesta ay naka-concentrate.

Sa mga kababaihan sa Iran na nagpoprotesta at sa mga sumusuporta sa kanila: Kasama niyo kami, ani Trudeau.

Isinasama namin ang aming mga boses — ang boses ng lahat ng Canadians — sa milyong-milyong tao sa buong mundo na nagdedemanda sa gobyerno ng Iran na makinig sa kanilang mga mamamayan, wakasan ang pagsupil sa kalayaan at mga karapatan, at hayaan ang mga kababaihan at lahat ng tao sa Iran na mamuhay at ipahayag ang kanilang mga sarili nang mapayapa.

Mga nagprotesta sa Tehran, Iran, ilang araw pagkatapos mamatay si Mahsa Amini sa kustodiya ng pulisya. Litrato: Getty Images / -

Hindi eksaktong sinabi ni Trudeau kung sino ang papatawan ng sanction.

Ang tagapagsalita ni Foreign Affairs Minister Mélanie Joly ay hindi kaagad rumesponde sa aming request para sa mas maraming impormasyon.

Mula nang i-shot down ng Iran ang Flight PS752 — na pumatay sa dose-dosenang Canadians — maraming nanawagan mula sa Opposition Conservatives at iba pa sa pederal na gobyerno na maging mas matigas sa Iran at ideklara ang Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng bansa — isang paramilitary force na inatasang ipagtanggol ang rehimen laban sa mga banta sa loob at labas ng bansa — bilang isang teroristang organisasyon.

Nang tanungin ukol sa Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC , sinabi ni Trudeau na ang Canada ay mayroong isa sa pinakamalakas na sanctions regimes sa mundo at nandito tayo para mas marami pa ang gawin.

Nagpataw tayo ng sanction sa ilang indibidwal, mga miyembro ng Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC , at patuloy nating ikokonsidera ang anumang bagay na maaari nating gawin patungkol sa mga sanction, aniya.

Nagpatupad ang Canada ng arms embargo sa Iran, kinumpiska ang ilang regime-related assets, nag-isyu ng export at import restrictions at nagpataw ng financial prohibitions upang magprotesta laban sa pagkawasak ng PS752, ang ambisyon ng Iran na magkaroon ng nuclear weapons at marami pang pang-aabuso ng bansa laban sa karapatang pantao.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.