Canada bubuksan ang express entry system sa mga dayuhang doktor

Sinabi ni Immigration, Refugees and Citizenship Minister Sean Fraser noong Biyernes na ang mga doktor ay makakakuha ng exemption para pahintulutan silang mag-apply sa federal express entry system.

Ang sistema, na may anim na buwang processing time, ay hindi dating available sa mga doktor dahil hindi ito bukas sa mga tao na self-employed. Dahil maraming doktor ang nagtatrabaho gamit ang fee-for-service model, sila ay hindi kasama sa mga tao na puwedeng mag-apply sa express entry system. Sinabi ni Fraser na that leapt off the page nang nire-review niya ang mga terms ng stream.

Aalisin nito ang isang pangunahing hadlang sa recruitment para sa lahat ng mga probinsyal na gobyerno, ngayon na alam na nila na may access sila sa federal express entry system, ani Fraser.

Nagpapadala ng signal sa mundo

Ang express entry system ay ginagamit upang i-recruit ang in-demand workers na gustong pumunta sa Canada. Ang sistema ay nag-a-assign sa mga aplikante ng iskor batay sa ilang factors kasama ang edukasyon, karanasan sa trabaho, kakayahan sa wika, edad at demograpiko ng pamilya.

Sinabi ni Fraser na inaasahan niya ang foreign-trained na mga doktor na sa kabuuan ay makakuha ng mataas na iskor sa sistema ngayon na mayroon na silang access. Bukas ito sa mga taong panandaliang nasa Canada ngayon at sa mga tao na nagtatrabaho sa labas ng bansa na nais pumunta rito.

Magpapadala tayo ng signal sa mundo na nais namin kayong pumunta sa Canada at nais namin na malaman niyo na mayroon kayong pathway sa permanent residency na mas mabilis kaysa sa maraming ekonomiya sa buong mundo.

Ang pagbabago na ito ay hindi isang silver bullet.

Tinatrabaho ang pagkilala sa credentials

Sinabi ni Fraser na ang isa pang hamon sa pagre-recruit at pagre-retain ng foreign-trained na mga doktor ay ang pagkilala sa kanilang credentials at ang paghahanap sa mga napapanahong paraan para makakuha sila ng upgrades na kailangan nila para makapagtrabaho rito.

Ang regulasyon para makapag-practise ng medisina ay nagaganap sa provincial level.

Sinabi ni Fraser na ang pederal na gobyerno ay sinusubukan na i-motivate ang mga probinsya na pabilisin ang proseso sa pamamagitan ng pag-aalok ng pondo para makatulong sa trabaho. Kasama sa huling federal budget ang $115 milyon para sa gawain na ito.

Pinahihintulutan nito ang educational institutions at organizations na padaliin para sa mga propesyonal na maging kwalipikado, para magkaroon ng pinansyal na suporta upang patakbuhin ang mga programang iyon.

Ang College of Physicians and Surgeons of Nova Scotia kamakailan ay inanunsyo ang mga pagbabago para i-streamline ang proseso ng pag-e-evaluate sa foreign-trained doctors (bagong window). Ang ibang mga probinsya ay tinatrabaho rin ang mga gawain na iyon.

Sinabi ni Fraser na ang ganitong effort ay mahalaga kung nais ng isang bansa na akitin ang ilang medikal na propesyonal na kailangan nito. Sinabi niya na ang health care ang Numero 1 na isyu sa kanyang riding mula pa noong una siyang nahalal, at iyon ay nae-extend sa doctor availability.

Sa totoo lang, kaunti na lang ang natitira kong pasensya dahil nakakilala na ako ng maraming propesyonal na pumunta sa Canada at hindi nakapagtrabaho sa kanilang ganap na potensyal kung saan mayroon tayong malaking pangangailangan dahil hindi sila entitled na mag-practise ng kanilang given profession.

Sinabi ni Dr. Leisha Hawker, ang presidente ng Doctors Nova Scotia, na ang anumang tulong para i-streamline ang proseso para makakuha ng mas maraming doktor at kilalanin ang kanilang credentials ay welcomed.

Parang uphill battle para sa mga doktor na na-train sa labas ng Canada na mapunta sa punto kung saan sila ay lisensyado at makakapag-practise sa Nova Scotia, sinabi niya sa isang interbyu.

Ang mga doktor mula sa ibang bansa ay madaling nakaka-integrate sa probinsya kapag dumating na sila rito at nagsimulang magtrabaho, ani Hawker. Malinaw kung ano ang ginagampanan na papel ng imigrasyon sa health-care system at pagpapalakas ng workforce, aniya.

May mahigit 100,000 katao sa probinsya ang naghahanap ng doktor (bagong window) at halos isang-kapat ng family doctors sa Nova Scotia ay edad 60 pataas na, sinabi ni Hawker na ang imigrasyon ay magiging mahalaga sa succession planning.

Sinabi ni Hawker na ang Doctors Nova Scotia ay ipinaglalaban din ang isang Atlantic o national licensing program para ang international medical graduates na pumupunta sa Canada ay mas madaling mahanap ang tamang lugar para sa kanila na mabuhay at magtrabaho sa bansa.

Isang artikulo ni Michael Gorman (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.