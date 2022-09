Canada pinalakas ang kapasidad ng key supply hub para sa mga armas patungong Ukraine

Ang Canadian forces ay responsable para sa pagde-deliver ng apat na milyong pounds ng cargo mula Marso, at ang Prestwick, Scotland hub ay palalawakin na ngayon bilang air mobility detachment na may ikatlong CC-130 aircraft at 55 miyembro ng Canadian Armed Forces sa naturang lugar.

Pinapalawak namin ang mga paraan kung paano namin tinutulungan ang Ukraine at maipadala ang military aid sa Ukraine sa pamamagitan ng mas maraming tulong, sinabi ni Anand kay CBC chief political correspondent Rosemary Barton sa isang interbyu na umere noong Linggo.

Iniulat ng CBC News noong nakaraang linggo na sumulat ang Ukraine sa gobyerno ng Canada para mag-request ng armoured vehicles, howitzers at damit na pang-taglamig.

PANOORIN | Defence minister tumugon sa developments sa giyera sa Ukraine:

Nangako ang Canada na magde-deliver ng 39 armoured troop carriers, at sinabi ni Anand na makikipagpulong siya sa industry partners sa Canada para pag-usapan ang tungkol sa isyu ng suplay.

Sinabi ni Anand na sinusubukan ng lahat ng mga bansa na miyembro ng North Atlantic Treaty Organization NATO na balansehin ang arms shipments sa Ukraine at ang pagme-maintain ng suplay sa kanilang sariling sandatahang lakas.

Ito ang nasa front and centre ng aking mga iniisip, aniya.

Canada kailangan umoo sa Ukraine: Rae

Nangako ang Canada o nag-deliver na ng $626 milyon na military aid sa Ukraine mula Pebrero.

Nang tanungin ukol sa listahan ng mga armas na hiniling ng Ukraine sa interbyu sa The House ng CBC Radio na umere noong Sabado, sinabi ni United Nations UN Ambassador Bob Rae na ang Canada ay hindi maaaring tanggihan ang mga request na ito.

Maaaring isang career-limiting move para sa akin na sabihin ito, pero hindi ako naniniwala na puwede tayong magsalita ng anything less than yes, ani Rae.

Ito ang aking palaging payo kung sinuman, sinuman, sinuman ang nakikinig. Obviously, kailangan magdesisyon ang mga gobyerno kung anong pace nila gagawin ito.

Ang ilang North Atlantic Treaty Organization NATO na mga bansa ay nahihirapan na balansehin ang inilarawan ni Anand noong Linggo, dahil sa kakulangan ng isang robust inventory.

Mula nang magtapos ang Cold War, hindi lamang binago ng allies ang istruktura ng kanilang sandatahang lakas, hindi na rin sila nagtago ng stockpiles na dati ay mayroon sila, sinabi ni Christian Leuprecht, isang political science professor sa Royal Military College of Canada, sa CBC News nitong unang bahagi ng linggo.

At kaya, effectively, karamihan ng mga ipinamimigay ngayon ay mula sa kasalukuyang stockpile. Kaya ito ang equipment na talagang magiging actively short.

Ang panawagan para sa mas maraming aid ay dumating habang ang mga opensiba sa silangan at timog na bahagi ng bansa ay nagpapatuloy, ngunit inanunsyo rin ng Russia ang partial mobilization upang dalhin ang daang libong mga sundalo sa mga rango nito. Nagbanta rin si Russian President Vladimir Putin ngayong linggo na ang Russia ay handang gumamit ng nuclear weapons para ipagtanggol ang sarili.

Inanunsyo rin ng Russia at mabilis na inumpisahan ang mga referendum sa inookupahan na mga teritoryo ng Ukraine.

Sinabi ni Anand na ang desisyon ni Putin na itaas ang banta ng nuclear war at mobilization ay mga akto ng desperasyon.

Isang artikulo ni Christian Paas-Lang (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.