Eleksyon sa Quebec 2022: Ang isyu ng child care

Limang partido ang maglalaban-laban para sa mga puwesto na ito: Coalition Avenir Québec, Quebec Liberal Party, Québec Solidaire, Parti Québécois at Conservative Party of Quebec.

Ang kampanya ay nagsimula noong huling weekend ng Agosto at magtatagal ng 33 hanggang 39 na araw.

Kaya bago bumoto ang mga taga-Quebec kasama ang Filipino Quebecers, alamin ang plataporma ng bawat partido tungkol sa child care dito.

Coalition Avenir Québec

Mula sa action plan na inanunsyo noong huling Oktubre, sinabi ng Coalition avenir Québec CAQ na gagastos ito ng dagdag na $1.4 bilyon sa susunod na limang taon upang i-subsidize ang lahat ng natitirang unsubsidized private daycare spots, na nagdagdag ng 37,000 subsidized spots sa daycare network, kaya lahat ng pamilya sa Quebec ay magkakaroon ng access sa abot-kaya, dekalidad na child care. Noong Disyembre 2021, sumang-ayon ang gobyerno sa 18 porsyento na pagtaas ng suweldo sa susunod na tatlong taon para sa Centre de la petite enfance CPE educators at isang wage increase na walo hanggang 12.5 porsyento para sa support staff.

Quebec Liberal Party

Nangako ang Parti libéral du Québec PLQ ng daycare spot para sa lahat ng toddlers sa loob ng limang taon. Iko-convert nito ang lahat ng non-subsidized daycare spots sa subsidized spots at sisingilin ang mga magulang ng single rate na $8.70 kada araw. Papalawigin nito ang paid parental leave ng anim na buwan para sa mga magulang na naghahanap ng daycare. Aalisin nito ang lunchtime daycare fees sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at babayaran ang mga school service centre.

Québec Solidaire

Ang Québec solidaire QS ay magbibigay ng $870 kada buwan sa mga magulang ng mga bata edad 18 buwan pababa na naubos na ang benefits sa ilalim ng parental insurance plan ng Quebec. Gagawa ito ng micro daycare centres sa maliliit na bayan, mga lugar ng trabaho at mga paaralan. Pagagandahin nito ang sahod at working conditions ng child-care workers. Babayaran nito ang mga manggagawa na naka-parental leave na kwalipikado para sa Quebec parental insurance plan (RQAP) 100 porsyento ng kanilang suweldo.

Parti Québécois

Gagarantiyahan ng Parti québécois PQ ang access para sa subsidized daycare. Titiyakin nito na ang mga daycare ay magkakaroon ng sapat na staff.

Conservative Party of Quebec

Pahihintulutan ng Parti conservateur du Québec PCQ ang mga magulang na mamili ng daycare model na angkop sa kanila, dahan-dahan na wawakasan ang subsidies sa pampubliko at non-profit daycares at, sa pagtatapos ng unang mandate, bibigyan ang mga pamilya ng $200 kada buwan bawat bata para sa daycare kung saan at least isang magulang ang nagtatrabaho ng full time. Papayagan nito na taasan ang kasalukuyang daily daycare fee habang tumataas ang monthly payment, kalaunan tatanggalin ang cap sa araw-araw na fee at pahihintulutan ang mga daycare na determinahin ang fees.

Isang artikulo na kinuha sa CBC News at isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.