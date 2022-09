Vaccine rules sa border, ArriveCAN, mask mandate sa eroplano, tren aalisin sa Oktubre 1

Ang pagtatanggal sa mga paghihigpit ay magiging epektibo sa Oktubre 1.

Ayon sa anunsyo, lahat ng biyahero, anuman ang kanilang citizenship, ay hindi na kailangan:

Magsumite ng public health information sa pamamagitan ng ArriveCAN app o website;

Sumailalim sa pre- o on-arrival testing;

Isagawa ang quarantine o isolation kaugnay ng COVID-19;

I-monitor at mag-report kung sila ay magdedebelop ng senyales o sintomas ng COVID-19 kapag dumating sa Canada;

Sumailalim sa health checks para sa pagbibiyahe sa eroplano at tren;

O magsuot ng mask sa mga eroplano at tren.

Sa isang news release, sinabi ng gobyerno na ang pagtatanggal sa border measures ay dumating sa gitna ng mataas na vaccination rates at mas mababa na hospitalization at death rates.

Ito ay isang magandang balita para sa ekonomiya, ani Public Safety Minister Marco Mendicino.

Ang mga hakbang ay mag-a-apply rin sa cruise ships kaya ang mga pasahero ay hindi na required na kumuha ng pre-board tests, maging bakunado o gamitin ang ArriveCAN. Sinabi ng gobyerno na ang mga patnubay ay mananatili upang protektahan ang mga pasahero at crew, alinsunod sa mga hakbang ng Estados Unidos.

Noong isang linggo isang grupo ng mga MP at border-city mayors ang naglathala ng isang open letter (bagong window) kay Prime Minister Justin Trudeau at United States U.S. President Joe Biden na hinihiling sa kanila na wakasan ang unnecessary rules sa border, isang move na papayagan ang mga komunidad sa border na makarekober economically mula sa pandemya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.