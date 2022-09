Pilipino na survivors ng Martial Law ’di malimutan ang pang-aabuso matapos ang 50 taon

Babala: Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga paglalarawan at detalye ng torture na maaaring nakakabalisa sa bumabasa

Walang TV at walang radyo, ani Sorio, na isang teenager noong panahong iyon. Siya ngayon ay 64 anyos na at nakatira sa Vancouver. Kaya may gulo at nalito ang mga tao dahil wala kang balita sa mga nangyayari.

Kinagabihan, lumabas si Pangulong Ferdinand Marcos sa telebisyon para pormal na ianunsyo na idineklara niya ang batas militar. (Ang opisyal na dokumento, Proclamation No. 1081, ay nilagdaan noong Sept. 21, isang petsa na sa paniwala ng mga historian ay pinili ni Marcos dahil sa numerology.)

Ang naganap sa sumunod na 14 na taon ay kurapsyon, karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao. Tinatayang mahigit 3,000 ang napatay, 35,000 ang tinorture at 70,000 ang nakulong, batay sa mga ulat mula sa Amnesty International. Noong 1986, napatalsik si Marcos sa puwesto matapos ang malawakang protesta kilala bilang People Power Revolution. Tumakas siya sa Hawaii, namatay siya noong 1989 habang naka-exile.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang front page ng Philippines Daily Express noong Setyembre 24,1972. Ito ang tanging pahayagan na inilathala pagkatapos maianunsyo ang batas militar. Litrato: (Philippines Daily Express)

Limampung taon matapos ang deklarasyon ng martial law sa Pilipinas, ginugunita ng mga survivors at aktibista sa bansa; at sa buong mundo ang itinuturing na madilim na kabanata sa kasaysayan ng bansa – isang misyon na pakiramdam nila ay naging mas mahalaga dahil ang anak ni Marcos na si Ferdinand (Bongbong) Marcos Jr., ay nahalal na presidente nitong nakaraang Mayo sa isang landslide victory.

Mayroon akong maliliit na anak [at] gusto kong malaman nila. Kailangan nilang malaman ang katotohanan, ang kasaysayan kung ano ang naganap sa diktadurang Marcos, ani Reyna de Mesa, co-founder ng Philippine-Manitoba Historical Society sa Winnipeg.

Pinangunahan ng grupo ang isang event noong Biyernes sa Canadian Museum for Human Rights na tampok ang mga in-person at virtual exhibit, film screening at may talakayan kasama ang survivors sa batas militar.

Sinabi ni De Mesa at co-organizer na si Jomay Amora-Dueck na napagpasyahan nilang isagawa ang event matapos maihalal si Marcos Jr.

Nais naming turuan ang aming komunidad, lalo na dito sa Canada, na karamihan sa kabataang Filipino Canadians walang access sa kasaysayan ng Pilipinas dahil dito na nakatira sa Canada, ani Amora-Dueck, na sinabi rin na kahit pa noon bilang estudyante sa Pilipinas, hindi siya tinuruan tungkol sa martial law.

Layunin ng miyembro ng Philippine-Manitoba Historical Society na turuan ang mga Canadian tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga co-founder na sina Jomay Amora-Dueck at Reyna de Mesa nasa ikalawa at sa ikatlo mula kaliwa. Litrato: Philippine-Manitoba Historical Society

Ginugunit ng maraming survivors ang anibersaryo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga kwento ng torture, pang-aabuso at pagkakulong noong batas militar.

Hindi ko naisip na sa nagdaan na mga huling taon na nagbalik sa kapangyarihan ang mga Marcos, ito ay magiging ritwal na gagawin ko tuwing Setyembre, sabi ni Sorio, na nagsabing siya ay pinahirapan at ikinulong sa prison camp sa loob ng dalawang taon. Para ipagbigay-alam, balikan ang kwento ng mga paglabag sa karapatang pantao sa napakaraming tao na nabiktima panahon ng martial law.

Naging estudyante na aktibista si Sorio noong siya ay nag-aaral sa kolehiyo sa Quezon City at kalaunan ay palihim na sumapi sa mga kilos protesta.

Ang mga eskwelahan ay bantay sarado ng militar noong mga panahong iyon, sabi niya. Ang mga naka-plainclothes ay naka-enrol sa mga unibersidad, nagpapanggap na kaklase mo, nakikinig sa mga kritisismo, nang-e-espiya sa mga estudyante at sa lahat-lahat.

Si Sorio, pangalawa mula sa kanan, ay isang aktibista ng underground protest movement hanggang siya ay nadakip noong 1982. Litrato: Isinumite ni Chris Sorio

Matapos siyang arestuhin noong 1982, sabi ni Sorio, pinilit siyang pahubarin, at itinali siya ng mga opisyal ng militar sa isang upuan at kinuryente ang kanyang ari.

Nakatingin lang ako sa kisame at nagdadasal ako at … hinanda ko ang sarili na mamatay sa puntong iyon.

Sumama si Sorio sa mga nakaligtas sa pang-aabuso na nagsampa ng class-action suit laban sa Marcos estate noong 1995. Ibinaba ang hatol ng korte sa U.S. na may pananagutan ang estate at inutusan na magbayad ng $766 milyon sa mahigit 9,000 survivors.

Ang habol namin noon ay hindi pera, said Sorio, na ipinagdiinan na kailanman ay hindi niya kinuhang cash ang nakatseke na $1,000.

Palakihin ang larawan (bagong window) Nagtalumpati si Sorio sa isang event sa paggunita ng ika-50 taon magmula ng ideklara ang batas militar sa Pilipinas. Litrato: Isinumite ni Chris Sorio

Ito ay para [tiyakin] na ang kasamaan o ang mga maling ginawa at ang mga paglabag sa karapatang pantao noong panahon ni Marcos ay habambuhay na naitala at nairehistro, para hindi maikakaila -na sasabihin ang mga bagay na ito ay hindi nangyari, he said.

Nagdusa pa rin ang ilan sa survivors dahil sa trauma na mga sinapit noong panahon ng martial law.

Sinabi ni Josie Forcadilla, na nakatira ngayon sa Toronto, na napapaginipan niya pa rin ang kanyang kapatid, si Liliosa Hilao, na kilalang unang bilanggong politikal na namatay habang nasa kulungan noong pinaiiral ang batas militar sa Pilipinas.

Interogasyon ng mga opisyal ng militar

Nasaksihan ni Forcadilla, na katatapos lang ng high school, ang unang interogasyon sa kapatid na babae na ginawa ng mga opisyal ng militar, naganap ito habang ni-raid ang bahay ng kanilang pamilya.

Ikinuwento niya ang nakita habang inuntog sa dingding ng isang opisyal ang ulo ni Hilao at ang mga pagtatangka na siya ay halayin. Inaresto si Hilao at dinala sa presohan ng kampo, na sinundan ni Forcadilla makalipas ang ilang araw. Hindi rin nagtagal pagkarating nila, patay na si Hilao.

Hindi 'yung personal torture ang natanggap ko [na minumulto pa ako], pero ang sa kanya, ani Forcadilla, na kalaunan ay sumali sa kilusang protesta at nakulong ng tatlong taon matapos na siya ay muling naaresto. Napakarahas noon.

Sinabi ni Forcadilla na minumulto pa rin siya sa pagkamatay ng kapatid na si Liliosa Hilao, na kilalang unang political prisoner na namatay habang nakakulong noong martial law sa Pilipinas. Litrato: Isinumite ni Josie Forcadilla

Sa Pilipinas, ngayong linggo ay magaganap ang mga protesta at commemorative events.

Daan-daang aktibista ang nagtungo sa mga lansangan na sumisigaw na Huwag kalimutan (Never Forget) at kinondena ang rehimeng Marcos sa mga alegasyon ng pang-aabuso nito, sabi sa ulat ng Reuters (bagong window).

Noong nakaraang linggo, ipinagtanggol ni Marcos Jr. ang deklarasyon ng martial law ng ama, at sinabing "kailangan ipagtanggol ng gobyerno ang sarili. (bagong window)"

Noong panahong iyon, sinabi ni Marcos Sr. na ang hakbang ay ang tugon sa tumitinding kaguluhang sibil sa bansa, sa rebelyon sa timog at sa tumitinding banta ng komunista.

Ikinakatwiran ng mga sumusuporta ng martial law na ito ay nagtanim sa kailangang-kailangan na disiplina sa mga mamamayan ng Pilipinas at nagdulot sa panlipunan at pang-ekonomiyang reporma.

Noong 2019, ang tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Salvador Panelo ay bingyang-katwiran ang pagpapatupad ni Marcos ng martial rule sa isang sulat-pahayag.

Si Ferdinand (Bongbong) Marcos Jr. na kumandidatong bise-presidente ay nag-pose kasama kasama ang mga tagasuporta sa northern Philippines noong 2016. Litrato: Erik De Castro/Reuters

Silang mga nag-iisip na anti-democratic ang deklarasyon ng batas militar [ay] nakakalimutan ang katotohanan na ito ay ang mismong kasangkapan upang panatilihin ang demokrasya. Kapag ito ay dinungisan ng pang-aabuso sa nagpapatupad kung kaya nagiging ito ay kasuklam-suklam, sabi niya.

Ngunit sinasabi ng mga kritiko na ang mga argumentong tulad nito ay pagbaluktot sa kasaysayan.

Ito ay sagupaan ng alaala sa kung nasaan tayo ngayon, ani Carmelo Crisanto, executive director ng Human Rights Violations Victims' Memorial Commission na nakabase sa Maynila.

Si Carmelo Crisanto ang executive director ng Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission sa Maynila. Litrato: (Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission)

Mula noong 2018, ang kanyang ahensya ay nagtatrabaho para i-preserb ang mga testimonya mula sa higit 11,000 survivors sa batas militar. Nang mahalal si Marcos Jr., ang kanyang team ay pusapusan ang ginawa na i-digitize ang koleksyon at ipadala ang mga kopya sa maraming institusyon.

Hinding-hindi ito mabubura... Kung ang pisikal na archive ko ay aksidenteng nasunog o anuman ang sinasabi... ito ay mananatiling buhay at magiging palagiang paalala, sabi ni Crisanto.

Inaasahan magkaroon ng records online

May mga plano siya na itabi ang koleksyon sa isang memorial museum na inaasahang maitayo sa mga susunod na taon, pero sinabi niyang wala pang katiyakan sa pondo ng gobyerno para sa proyekto. Samantala, umaasa siya na magawang maipamigay online ang mga digital records sa mga researchers.

Sa tingin ko kailangan [ang pag-iingat sa mga records na ito] dahil sa mga apektado, wala pang closure, ani Crisanto. Nariyan pa rin ang mga kinatatakutan na mauulit na naman ang naganap at dahil natatakot tayong tingnan ito at tanggapin ang tunay na nangyari.

Tinitingnan ni Crisanto ang archive niya sa mga nakasulat na testimonya galing sa higit sa 11,000 survivors sa pang-aabuso panahon ng batas militar. Litrato: (Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission)

Sinusuri ng mga eksperto at observers ang pagbangon ni Marcos Jr. sa pagkapangulo sa kabila ng kinasangkutan ng pamilya, na marami sa kritiko ang nagsabi na talamak ang kampanya ng disinformation at rebisyonismo sa kasaysayan, lalo na sa social media, na humantong sa paniniwala ng ilan na ang panahon ng batas militar ay isang golden age ng kapayapaan at kaunlaran.

Sinabi ni Christine Bacareza Balance, isang associate professor ng Asian American studies sa Cornell University, na maaaring may kinalaman din ito sa nostalgia. Siniyasat sa kanyang papalabas na libro, Making Sense of Martial Law, ang pamumuno ng nakatatandang Marcos at ng asawang si Imelda Marcos.

May mga post online na pinapabango ang pamilya, aniya, na nag-aalis sa mga tunay na kwento ng mga taong nakaligtas at doon sa mga namatay panahon sa rehimen.

Tinukoy din niya ang pagkadismaya sa mga suunod na lider sa pulitika matapos ang pagpapatalsik kay Marcos dahil ang pangako na mas magandang buhay ay hindi nangyari.

Bilang resulta nito, ang tanong ngayon ng ordinaryong Pilipino ay, 'Bumubuti ba ang buhay natin kahit papaano? Gumanda ba ang buhay nila?' Para sa akin, sa paglipas ng panahon ay hindi, sabi niya.

Mga aktibista sa paggunita sa ika-50 anibersaryo ng martial law declaration nagmartsa sa University of the Philippines sa Quezon City noong Miyerkules. Litrato: Eloisa Lopez/Reuters

Ang mga survivors ay nag-aalala na mauulit ang kasaysayan. Sinabi ni Forcadilla na umaasa siyang ang mga mamamayan ng Pilipinas, lalo na ang mga mas bata, ay maging mapagmatyag ngayon na si Marcos Jr. ang pangulo.

Sa tingin ko, kailangan nating magsagawa ng massive education sa kabataan sa Pilipinas upang patuloy na ipaalala sa kanila ang nangyari noong panahon ng kanyang ama, sabi niya.

Samantala, plano ni Sorio na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kanyang kwento at ipagtatanggol ang kapwa Pilipino.

Kailangan lang namin na patuloy na magsalita at talagang tumulong na maipaunawa kung bakit may pakikipaglaban na nangyayari ngayon sa bansa, sabi niya. Ang patuloy na kawalan ng trabaho, ang ... mga magsasaka na walang mga lupain. Ang parehong kuwento ay nagpapatuloy.

Isang artikulo ni Althea Manasan (bagong window) ng CBC Radio na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.