4 na buwan matapos matagpuan sa Grand River, bangkay hindi pa kilala ng pulisya

Rumesponde ang mga emergency crew sa isang tawag bandang 1:22 ng hapon noong Mayo 17, matapos matagpuan ang bangkay sa ilog.

Sinabi ni Ontario Provincial Police OPP Det.-Insp. Shawn Glassford noong Mayo na hindi malinaw kung gaano na katagal ang batang babae sa tubig at kung ang katawan ay inanod ba sa agos galing sa ibang lugar.

Noong Miyerkules, makalipas ang apat na buwan, sinabi niya sa CBC News, ang mga bagay na ganito ay kailangan pa ng panahon, at sinabi pa na ang mga doktor sa opisina chief pathologist ay gumagawa ng maingat na pagsusuri may kaugnayan sa autopsy ng bata.

Nais nating lahat ng mabilis na sagot, sabi ni Glassford. Mahalagang malaman ng komunidad na patuloy na iniimbestigahan pa namin ang kasong ito. Gusto naming kilalanin ang batang ito.

Inaalam pa kung sino ang pamilya ng bata.

Naghahanap kami ng mga nawawalang bata ... talagang sa buong Canada at Estados Unidos, sabi ni Glassford noong Mayo, at sinabi pa na may tip na dumating mula sa buong probinsya at U.S.

Wala sa mga tip ang nakatulong para makilala ang katawan.

Pinatotohanan ni Emily Holland, isang forensic anthropologist sa departament of anthropology sa Brandon University sa Manitoba, na hindi posibleng mabilis na mahanap ang kasagutan sa mga ganitong kaso.

Sinabi niya na ang isang autopsy ay nagtatagal depende sa komplikadong uri ng mga kaso at dahil sa tubig nahanap ang katawan ay naging pahirapan ang paghahanap ng mga sagot.

Ang tubig ay nagpapakomplika sa buong proseso, sabi niya. Naging komplikado ang pagtatantya kung oras na mula nang mamatay at naging komplikado ang pagtantya kung saan nanggaling ang taong ito.

Ang mga pulis kasama ang search and recovery unit ng OPP ay nakikita sa lugar noong Mayo, may pulis sa isang bangka, sa gilid at sa ginagalugad na ilog. Litrato: CBC News

Noong Mayo, sinabi ni Wasyl Luczkiw, na ang Grand River Marina at Cafe na pagmamay-ari ng pamilya sa Dunnville, sinabi na ginamit ng pulisya ang kanilang pag-aari sa pagnenegosyo bilang base sa kanilang ginagawang imbestigasyon at ginamit ang isa sa bangka ng marina sa ginawang paghahanap.

Ang pagkadiskubre ng bangkay ay nakakapanibago at nakakagulat at nakakalungkot na malaman na may nawalan ng mahal sa buhay, sinabi ni Luczkiw sa CBC Hamilton, at kanyang sinabi na umaasa siya na mahanap ng pamilya ang paghilom.

Sinabi ni Holland na may iba pang mga komplikasyon sa proseso sa pagkilala ng katawan. Sinabi niya na nahirapan silang matukoy ang lahi ng batang babae.

Kung ang isang indibidwal ay matagal nang patay, kung ang panlabas na balat ay naaagnas na, hindi ka maaaring umasa doon para matukoy ang lahi ng isang tao, sabi niya. Para sa mga adult, maaari mong tingnan ang partikular na detalye ng bungo ngunit ang parehong paraan sa assessment ay hindi palaging posible sa mga bata, lalo na sa mga musmos.

Sa isang pahayag mula sa office of the coroner, sinabi ng kinatawan na si Stephanie Rea, Ang mga imbestigasyon sa ikinamatay - lalo na sa mga komplikado - ay maaaring tumagal ng maraming buwan.

Kailangang masagot ng coroner ang limang tanong upang makompleto ang isang imbestigasyon: ang pagkakakilanlan ng patay, ang petsa ng pagkamatay, lokasyon kung saan namatay, medikal na dahilan sa pagkamatay, at paano ito namatay, sabi niya.

Patuloy pa ang imbestigasyon at sinabi ni Glassford na determinado siya na malaman kung sino ang babae.

Hindi kami titigil hangga't makuha namin ang mga sagot, sabi ni Glassford.

Isang artikulo ni Cara Nickerson (bagong window) ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.