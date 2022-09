Bilang ng temporary migrant workers sa Quebec higit doble ang pagtaas sa 5 taon

Ang provincial government sa ilalim ni François Legault ng Coalition Avenir Québec, na hangad muling maihalal sa Oktubre 3, ay tumanggi na taasan ang imigrasyon, kahit pa nasa kritikal ang labor shortage na asahan lalala pa ngayon na lumalaki ang ekonomiya pero tumatanda ang populasyon at bumababa ang birth rate.

Sa halip, nakipagkasundo ito sa federal government na payagan ang mga employer ng Quebec na triplehin ang bilang ng migrant workers pagsapit ng 2023 — nakakakilabot na walang katiyakan ang workforce sa kanilang kapakanan at nakadepende sa kalooban ng employer.

Malalim ang problemang ito dahil reresolbahin mo ang anyo sa isyung pang-ekonomiya at anyo sa labor force gamit ang isang programa na nagpapasok ng mga tao na napakalinaw na iba ang karapatan sa kanilang hanay, sabi ni Edward Dunsworth, isang assistant professor of history sa McGill University.

Mula 2017 hanggang 2021, ang bilang ng mga permit na ibinigay ng federal government sa employer sa Quebec para sa temporary foreign workers ay tumaas ng 133 porsyento, mula 13,030 noong 2017 umakyat sa 30,340 noong 2021.

Sa tantya ng isang advocacy group para sa migrant workers, ang bilang na ito ay maaaring tataas sa 90,000 pagsapit ng 2027.

Ang Prince Edward Island ay pumapangalawa sa Quebec sa usapin ng pagdami, mula sa 605 permits na inisyu noong 2017 tumaas sa 1,115 noong 2021 - tumalon ng 84 porsiyento. Sa paghahambing, 33,920 permit ang inisyu sa Ontario noong nakaraang taon, tumaas lang ng 18 porsyento kompara noong 2017.

Ang Temporary Foreign Workers TFWs ang patuloy na naging lakas sa sektor ng agrikultura sa eastern Canada, sila ang sandigan sa lahat ng uri ng industriya ngayon, sa mga trabaho na hindi lang seasonal, gaya ng paggawa ng furnitures hanggang sa food processing at health care.

Sa kabila ng mabilis na paglak ng programa, ang mga resources sa Quebec ay hindi nakasabay. Sinabi ng ilang researchers na nagtulak ito sa lumalaking bilang ng workers na magtago, at dumadami ang nagbabayad sa mga smuggler ng libu-libong dolyar para itawid sila sa border papunta sa Estados Unidos.

Nahirapan makasabay

Kaunti lang sa Quebec ang mga organisasyon at network na tumutulong sa mga workers kaysa sa mahahanap mo sa Ontario, sabi ni Guillermo Candiz, isang assistant professor sa Université de l'Ontario français sa Toronto na nagsagawa ng malawak na field research sa rehiyon ng Quebec City at sa Mexico. Pitong buwan ang kanyang ginugol para makisalamuha sa pamilya ng migrant workers.

Si Candiz ay kasalukuyan nakaupo sa board of directors ng isang migrant farm workers network, ang Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ). Kamakailan, nagbukas sila ng bagong tanggapan sa Sherbrooke, Quebec City at Rivière-du-Loup- at plano pa nila ang magbukas ng isa pa sa St-Jérôme.

Si Guillermo Candiz na isang human migration researcher ay nagsagawa ng malawak na fieldwork sa rehiyon ng Quebec City at sa Mexico. Litrato: Isinumite ng Université de l'Ontario français

Kahit lumaki na ang network nito, nahihirapan ang Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec RATTMAQ na tanggapin ang lahat ng reklamo.

Sinabi ng co-founder na si Michel Pilon na ang pagtaas ay nakakagulat. Tinanggap ng Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec RATTMAQ ang 76 na legal cases may kaugnayan sa reklamo ng migrant workers noong 2020-2021. Sa sumunod na 12 buwan, ang naturang bilang ay tumalon sa 578.

Ang bilang ng mga reklamo na inihain ng temporary foreign workers sa workplace health and safety board (CNESST) sa Quebec ay tumaas din nang husto, batay sa estadistika na nakuha ng CBC sa pamamagitan ng access to information request. Ang naturang bilang mula sa 10 noong 2017, sa taon na ang ahensya ay nagbukas ng hiwalay na kategorya para sa kanila, umakyat sa 146 noong 2021 at naging 143 noong Mayo 31, bago pa ang kalagitnaan ng taong 2022.

Para kay Pilon, ang pagdami ng mga reklamo ay hindi masama sa kabuuan, dahil nangangahulugan ito na marami sa temporary foreign workers ang handang manindigan at ipaglaban ang sarili.

Sinabi niya na kung paano itrato ng mga may-ari ang workers at pinagsalitaan ng pangmamaliit ay nagpakita kung gaano sila ka makapangyarihan kaysa sa workers na ipinapahintulot ng sistema sa mga employer.

Permit nakatali sa employer

Sa huli, sabi ni Pilon ng Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec RATTMAQ , ang masisisi ay ang pundamental na porma sa programa para sa temporary foreign workers ng Canada.

Ang ugat sa hindi makatwiran na programa ay ang katotohanan na ang permit ng Temporary Foreign Workers TFWs ay tali sa kanilang employer, ayon sa higit kalahating dosena na migrant workers’ advocates at sa researchers na nakausap ng CBC News.

Noong 2019, ginawang posible ng federal government na ang Temporary Foreign Workers TFWs sa bulnerable na sitwasyon ay makakuha ng open work permit at payagan na makapagtrabaho sa ibang employer, pero ang permit ay mahirap makuha nang walang tulong sa isang organisasyon.

Nananawagan ang mga demonstrador sa federal government na lawakan ang permanent status program para isama ang lahat ng refugee, international students, undocumented migrant at temporary workers sa isang rally malapit sa opisina ni Prime Minister Justin Trudeau sa Montreal noong Mayo2021. Litrato: Graham Hughes/The Canadian Press

Ang nagtatago

Parehong naniniwala sina Candiz at Pilon na ang katotohanan na hindi pwedeng magpalit ng employer ang migrant workers ang dahilan sa pagtaas ng ‘underground network.’

Si Fernando Borja, direktor ng FERME, ang ahensya ng Quebec na nagre-recruit ng karamihan sa temporary foreign agricultural workers, ay nagsabi na 220 migrant workers ang umalis sa farms ngayong taon, kabilang ang 10 kamakailan nitong huling linggo. Lahat o karamihan ay pinaniniwalaang nagtangka na tumawid sa border o kaya ay nagtrabaho ng iligal.

Sinabi ni Borja na inaasahan niyang lalampas sa 300 ang bilang ngayong taon: tatlong beses na mas mataas kaysa noong 2019.

Ito ay isang malaking problema para sa amin, sabi ni Borja. Malinaw na ito ay well-organized at bago ito. Walang ganyan dati.

Tumanggi pareho ang RCMP at ang Canadian Border Services Agency sa kahilingan ng CBC para sa isang panayam, sinasabi na hindi sila magkokomento sa bukas na imbestigasyon at wala silang sariling mga estadistika na maibibigay.

Gayunpaman, ang datos na inilathala ng Customs and Border Protection ng Estados Unidos, nagpapatunay na nagkaroon ng malaking pagtaas sa mga naharang na Guatemalan nationals sa border ng Quebec noong summer. Pagsapit ng Setyembre 3, nagkaroon ng 299 na interception ngayong 2022, kumpara sa 149 sa buong taon noong 2021 at 127 noong 2020.

Tinawag ng U.S. federal agency ang mga pagharang na ito na encounters at sinabi na kasama sa kanilang ginagawa ang pag-aresto sa mga tao na maaaring napunta sa American immigration detention system o kaya ipinadala pabalik sa Canada.

Political will kabahagi sa solusyon, sabi ng advocates

Sinabi ni Pilon na makikita ng Quebec ang pagdami ng migrant workers na aalis sa kanilang trabaho, maging ito ay umalis ng bansa o magtrabaho sa ibang lugar, maliban na lang kung gagawan ng paraan para maiwasan ang mga pagsasamantala.

Kahit pa ang temporary workers program ay pinangangasiwaan ng federal government, sinabi ni Pilon na kailangan ng Quebec ang gumawa pa ng dagdag na hakbang para protektahan ang mga ang mga tao na nagtatrabaho sa kanila.

Sina Michel Pilon, kaliwa, at Melvin Mendez, sa kuhang larawan noong nakaraang taglagas, kapwa nagtatag ng Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ), na nagtatanggol sa karapatan ng migrant workers. Litrato: Charles Contant/CBC

Sa loob ng maraming taon, aniya, nananawagan din ang Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec RATTMAQ para sa isang hiwalay na batas para mare-regulate ang pabahay sa Temporary Foreign Workers TFWs , tulad ng ginagawa nito para sa remote forestry workers.

Bakit hindi tayo nagkaroon nang para sa mga [migrante] manggagawa? Dahil tayo ay nagdidiskrimina? Dahil hindi sila Quebecers?

Sinabi niya na sa pagkakaroon ng open work permit lang ay malulutas na ang humigit-kumulang 60 porsyento sa mga kaso na hawak ng Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec RATTMAQ .

Sinabi ng Quebec Liberal Party , na kung sila ang mahalal, tataasan ang bilang ng permanent immigrants na pahihintulutan sa Quebec sa 70,000 para sa 2022. Sinasabi nila na lilikha din ng mga kasunduan sa iba't ibang rehiyon ng lalawigan para sila ang tutukoy sa sarili nilang immigration needs.

Ang sabi naman ng Québec Solidaire sila ay 'determinado' para sa open permits sa kada sektor ng workers. Nais nila magkaroon ng kontrol ang lalawigan sa sarili nitong temporary foreign worker program at sinabi na kung bubuo ito ng gobyerno, dadagdagan nila ang mga inspeksyon ng CNESST sa workplace, mag-aalok ng French courses sa trabaho, at payagan ang lahat ng foreign workers at mga estudyante na maka-apply sa permanent residency.

Bahagi ng artikulo ni Verity Stevenson (bagong window) sa CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.