Toronto MPP Marit Stiles tatakbo para maging lider ng Ontario NDP

Si Stiles, na kumakatawan sa riding ng Davenport sa Toronto at nagsilbing tagapuna ng NDP sa edukasyon, ay ginawa na opisyal ang kanyang pagsabak sa kandidatura kaninang hapon kasama ang kanyang mga tagasuporta. Sinamahan siya ng kasamahan na New Democratic Party NDP Member of Provincial Parliament MPP na sina Bhutila Karpoche, Kristyn Wong-Tam at Chandra Pasma.

Sinabi ni Stiles na punterya niya na talunin ang Progressive Conservatives ni Premier Doug Ford, na namayagpag matapos makuha ang ikalawang majority government noong Hunyo 2.

Iniimbitahan ko ang lahat na Ontarians na samahan kami sa pagbuo ng isang pagkilos na tatalo kay Doug Ford at mas tututukan ang pamilya ng mga manggagawa- more opportunity, more equity, more access, more hope, sabi sa sulat-pahayag ni Stiles.

Gusto ni Doug Ford na ibaba natin ang ating mga inaasahan, pero alam ng mga taga-Ontario na hindi normal ang magkaroon ng 40 bata sa isang silid-aralan, o ang maghintay ng 12 oras sa emergency room.

Nag-pose si MPP Marit Stiles para sa larawan matapos ang pag-anunsyo sa kanyang intensyon na tumakbo sa karera para sa liderato ng Ontario NDP. (Cole Burston/CBC) Litrato: Cole Burston/CBC

Ipinanganak sa Newfoundland si Stiles na unang nahalal bilang Member of Provincial Parliament MPP noong 2018 nang talunin kanyang ang isang Liberal na nakaupo sa panunungkulan. Bago siya makakuha ng sit sa Queen's Park, si Stiles ay isang Toronto public school board trustee at nanilbihan din sa loob ng dalawang taon bilang presidente ng federal NDP.

Walang naging permanenteng lider ang New Democrats mula nang bumaba si Andrea Horwath noong Hunyo 2, nang ang partido ay natalo ng pito sa 38 na puwesto na kanilang hawak bago ang pagkabuwag ng parlamento. Ito ay nakapanghihinayang na resulta para sa NDP, na sinubukan iposisyon ang partido bilang tanging partido na makakatalo sa Progressive Conservatives.

Hinawakan ni Horwath ang mataas na posisyon mula pa noong 2009, pinamunuan ang New Democtras sa apat na halalan. Hinirang na interim leader si Toronto-Danforth MPP Peter Tabuns sa huling bahagi ng Hunyo.

Sa pakikipag-usap sa Metro Morning ng CBC Radio isang araw matapos ang halalan, sinabi ni Stiles na malinaw na kailangan baguhin ng NDP ang diskarte nito para makuha ang tiwala ng mga botante kung gusto nitong pangunahan ang gobyerno sa hinaharap. Sinabi niya na nabigo ang partido na makahikayat ng mga Ontarians para sapat na talunin ang PC.

Malaki ang trabaho na naghihintay sa atin, sabi niya tungkol sa long-term outlook ng NDP.

Kailangan natin ng isang tao na mapagsama-sama tayong lahat. Kailangan natin ang isang tao na kokonekta, sa tingin ko, ng tunay sa mga tao, ngunit ang isang tao rin na may sapat na talino para pagsamahin ang talagang magagandang patakaran.

Habang unang nag-anunsyo si Stiles na maging kandidato sa liderato, ang kapwa mga miyembro ng caucus na sina Wayne Gates at Laura-Mae Lindo ay dati nang nagpahiwatig na baka tatakbo rin para mamuno sa Official Opposition ng Ontario.

Ayon sa patakaran ng partido, ang mga nagnanais kumandidato ay may hanggang Disyembre 2 para sumali sa mga pagpipilian. Ang bagong lider ay pagpapasyahan sa pamamagitan ng ranked ballots, iaanunsyo ang mapipili sa darating na Marso 2, 2023.

Unang nahalal noong 2018 at nagsilbing tagapuna ng partido sa Queen's Park tungkol sa edukasyon si Ontario NDP MPP Marit Stiles. Litrato: Andrew Lahodynskyj/The Canadian Press

Isang artikulo sa CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.