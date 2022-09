Liberal government inilunsad ang review sa Cannabis Act – naantala ng isang taon

Sa pamamagitan ng kapaki-pakinabang, inclusive at pag-review ng ebidensya, palalakasin natin ang batas upang naaayon ito sa pangangailangan ng lahat ng Canadian habang patuloy ang pagsugpo sa pinagbabawalan na magbenta. Hihintayin ko na matanggap ang mga natuklasan ng panel, sabi ni Health Minister Jean-Yves Duclos.

Tinanggal ng gobyerno na pinangungunahan ng Liberal ang isang siglo na pagbabawal sa paggamit at pagbebenta ng recreational cannabis noong Oktubre 2018, sa pangako na susuriin ang batas tatlong taon pagkatapos itong magkabisa. Ang review na iyon ay halos isang taon nang pasado.

Ayon sa Cannabis Act, ang review ay dapat nakatuon sa epekto ng batas sa mga Katutubo, sa pagpaparami ng cannabis sa isang housing complex at sa kalusugan at sa pagkonsumo ng kabataan.

Ang utos para sa review ay pinalawak upang isama ang pagsusuri sa epekto sa lipunan at kapaligiran ng Cannabis Act, ang idinudulot ng legalisasyon at regulasyon ng medical cannabis at ang epekto sa mga racialized communities at kababaihan.

Sinabi ng federal government na ang Cannabis Act ay naisabatas upang maalis ang ilegal na bentahan at para protektahan ang kalusugan ng mga Canadian.

Ang nagawa para sa naturang dalawang layunin ay susurin din sa review, na gagawin ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto.

Si Morris Rosenberg, dating deputy minister of justice, ang mamumuno sa panel ng mga eksperto. Ang iba pang miyembro ng panel ay hindi pa pinangalanan.

Papakinggan ng panel ang publiko, gobyerno, Indigenous groups, kabataan, mga kinatawan ng industriya ng cannabis at mga gumagamit ng medical cannabis. Papakinggan din ng panel ang mga eksperto sa public health, substance abuse, tagapagpatupad ng batas at health care.

Kikilos ako kasama ng panel at para magbigay ng payo sa mga ministro batay sa ebidensya upang palakasin itong partikular na batas at ng maisulong ang pampubliko na polisiya sa bagay na ito sa Canada, sabi ni Rosenberg noong Huwebes.

