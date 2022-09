Hurricane Fiona tinataya na tatama sa Atlantic Canada na isang malakas na bagyo

Ang Hurricane Fiona ay may potensyal na maging isang napakalakas na bagyo para sa ilang bahagi ng Atlantic Canada ngayong weekend.

Dadaan ang bagyo pahilaga at papunta sa Maritimes kalaunan sa Biyernes at Sabado habang mag-transisyon ito sa isang post-tropical storm.

Ang post-tropical transition ay hindi nangangahulugan na ang bagyo ay magiging mas mahina, ngunit ang anyo nito ay magbabago. Ito ay mas lalaki at mararamdaman sa maraming teritoryo.

Habang ang cone of uncertainty ay malawak pa rin, bawat araw ito ay paliit. Patuloy na itinuturo ng forecast model na ito ay magla-landfall sa Cape Breton o sa eastern mainland ng Nova Scotia.

Kahit pa may mga hindi pa tiyak sa track at iba pang detalye, ang potensyal na epekto ay nagiging mas malinaw.

Ang pag-ulan ay unang maramdaman bago ang pagdating ni Fiona. Ang cold front mula sa west ay magdadala ng mga pag-ulan sa Huwebes at hanggang sa Biyernes at pagkatapos ay magsisimulang kukuha ng moisture mula sa bagyong Fiona.

Tatahak ang Hurricane Fiona pahilaga at papunta sa Maritimes sa Biyernes at Sabado habang maging isang post-tropical storm. Litrato: (Ryan Snoddon/CBC)

Ang pinakamalakas na ulan ay inaasahan sa gabi ng Biyernes at hanggang Sabado habang dumadaan ito.

Ang pagtatagal sa malakas na pag-ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha, lalo na sa track at sa kaliwa ng track ng bagyo. Ang sukat sa pagbagsak ng ulan sa mga lugar na ito ay maaaring umabot sa 100-150 millimeters, o higit pa.

Sa paglaki ng bagyo, inaasahan ang napakalakas na hangin sa malawak na lugar. Dahil puno pa ng dahon ang mga puno, mataas ang tsansa na maputol ang linya ng kuryente.

Ang pinakamalakas na ulan ay inaasahan sa gabi ng Biyernes at hanggang Sabado habang dumadaan ito. Litrato: (Ryan Snoddon/CBC)

Asahan ang malawak na pagbugso ng hangin na higit sa 100 km/h sa central at eastern Nova Scotia, Cape Breton, Prince Edward Island P.E.I. at sa kanluran at timog-kanluran ng Newfoundland. Sa mga lugar na ito, ang pagbugso ay maaaring lampas sa 130 km/h, lalo na sa mga baybayin.

Kahit pa sa mga lugar patungo sa west, ang pagbugso na lampas sa 70 km/h ay mukhang posible.

Pagbugso na higit sa 100 km/h ay asahan sa lawak mula sa central at eastern Nova Scotia, Cape Breton at Prince Edward Island. Litrato: (Ryan Snoddon/CBC)

Ang storm surge ay inaasahan. Ang lakas ay nakadepende sa track at timing ng bagyo, at sa kasabay na high tide. Manatiling nakatutok para sa dagdag na detalye.

PANOORIN: Ang update at ang forecast track ng bagyong Fiona papasok sa teritoryo ng Canada

Oras na para maghanda. Tiyakin na nakahanda na ang emergency kit at ang tangke ng propane ay naka-top up. Suriin na ang mga downspout at storm drain ay walang bara at siguraduhin na ang sump pump at generator ay gumagana.

Isang artikulo ni Ryan Snoddon ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.