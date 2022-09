Putin magpapadala ng karagdagang tropa sa digmaan sa Ukraine, nagbanta sa mga kaaway

Ang kabuuang bilang ng reservists na nabuo sa parsyal na mobilisasyon ay 300,000, sabi ng opisyales.

Sinabi ni Putin na ang desisyon para sa mobilisasyon ay katumbas sa banta na kinakaharap natin, lalo na upang protektahan ang ating bayan, ang soberanya at integridad ng teritoryo nito, tiyakin ang seguridad ng ating mga tao at sa mga tao sa pinalaya na teritoryo.

Sabi ni Russian Minister of Defence Sergei Shoigu sa isang panayam sa telebisyon noong Miyerkules na ang mga conscript at mga estudyante ay hindi kasama sa pagkilos - tanging ang mga may karanasan sa pakikipaglaban at karanasan sa serbisyo.

Sinabi ni Shoigu na 5,397 sa tropa ng Ruso ang napatay sa Ukraine sa ngayon, ang unang update ng Kremlin sa mga nasawi mula noong Marso. Sa tantya ng Western nalagasan ang Russia ng higit sa libu-libo.

Ang mababang kapulungan ng parliyamento na kontrolado ng Kremlin ay bumoto noong Martes upang higpitan ang batas laban sa pagtalikod sa laban, pagsuko at pagnanakaw ng tropang Ruso. Bumoto din ang mga mambabatas para isabatas ang posibleng 10 taong pagkakakulong para sa mga sundalong tumanggi lumaban. Ang mga hakbang ay inaasahang maaprubahan ng mataas na kapulungan at lalagdaan ni Putin.

Palakihin ang larawan (bagong window) Mapa sa opensiba ng Russia sa Eastern Ukraine. Litrato: Wendy McMillan/Dexter McMillan, CBC News

Sa isang pahayag sa The Associated Press, sinabi ng tagapagsalita sa pangulo ng Ukraine na ang ipapadala na conscripts sa front line sa Ukraine ay mahaharap sa parehong sinapit ng hindi-handa na pwersa ng Ruso na napigilan ang pag-atake sa Kyiv sa unang mga araw ng pagsalakay.

‘Hindi ito pananakot’

Inakusahan ni Putin ang West sa paggamit ng ‘nuclear blackmail’ at binanggit ang mga pahayag ng ilang mataas na kinatawan ng mga estado ng NATO sa posibilidad ng paggamit ng mga nuclear weapons of mass destruction laban sa Russia.

Sa mga pumapayag sa kanilang sarili sa gayong mga pahayag tungkol sa Russia, nais kong ipaalala sa inyo na ang aming bansa ay mayroong iba't ibang gamit na nakakapinsala, at naiiba na kagamitan at mas moderno kaysa sa mga bansang kasapi ng NATO, at kapag ang integridad ng teritoryo ng aming bansa ay nanganganib, para protektahan ang Russia at ang aming mga tao, makatitiyak na gagamitin namin ang lahat ng paraan na nasa amin, sabi ni Putin.

Dagdag niya: Hindi ito pananakot.

PANOORIN | Ang mga tagumpay ng Ukraine ba ay magtulak kay Putin na palakihin ang digmaan?

Habang nagpapatuloy ang kontra-opensiba ng Ukraine, may mga nag-aalala na ang digmaan ay maaaring aabot sa isang mas mapanganib na yugto habang si Vladimir Putin ay nagiging mas desperado na manalo.

Ang kaganapan ay nangyari habang si U.S. President Joe Biden ay nakatakdang magbigay ng pahayag noong Miyerkules ng umaga sa mga lider ng mundo sa UN General Assembly na ang malinaw na pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay isang pagsuway sa pinaninindigan ng international body habang sinisikap niya na magkaisa ang mga kaalyado para suportahan ang laban ng Ukrainian.

Ang U.S. ay nag-abot ng halos $16 bilyon na tulong sa Ukraine mula ng maupo sa pwesto si Biden.

Nilinaw ng mga lider sa U.S. na ang precision weapons at rocket systems na ipinagamit ng U.S. at mga kaalyado- kasama ang high-mobility artillery rocket system, o HIMARS, at ang High-speed Anti-Radiation Missile, o HARM - ay naging susi sa malaking pagbabago sa mga pangyayari sa mga nakaraang linggo na nakitang napalaya ng Ukraine ang ilan sa mga bayan at syudad.

PANOORIN | Hindi nakakagulat na mas kikilos si Putin, pero ang pagkakaisa ng West ay malakas: Rae

Ang mga reperendum, na inaasahang maganap mula pa noong unang buwan ng digmaan na nagsimula noong Pebrero 24, magsisimula sa Biyernes sa Luhansk, Kherson at bahagi ng Zaporizhzhia na kontrolado ng Russia at sa Donetsk regions. Ang mga boto ay panigurado na mapupunta ayon sa kagustuhan ng Moscow, ngunit ibinabasura ito na hindi lehitimo para sa mga Western leaders na sumusuporta sa Kyiv sa paraang militar at ibang porma na nakatulong para agawin ang momentum sa sagupaan sa silangan at sa timog.

Bahagi ng artikulo mula sa The Associated Press, inilathala sa CBC News, isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.