Ukraine humiling sa Canada na magpadala ng dagdag na armas

Ang kahilingan ay laman sa sulat na natanggap ni Defence Minister Anita Anand mula sa kanyang Ukrainian counterpart, Oleksii Reznikov, halos tatlong linggo na ang nakaraan, sabi ng dalawang sources na alam ang naturang file.

Dumating ito habang ipinaalam ni Russian President Vladimir Putin noong Miyerkules na handa na ang kanyang bansa magsagawa sa gaganapin na annexation referendums sa teritoryong nasakop sa Ukraine, at bahagi sa kanilang pagkilos ang ipinatawag na 300,000 reservists na may karanasan sa pagsusundalo.

Ang gobyerno ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ay humihingi sa Canada ng armoured vehicles- partikular na ang huling bersyon ng light armoured vehicle na tinawag na LAV VI.

Isang LAV (llight armoured vehicle) ng Canada sa kanilang forward operating base malapit sa Panjawaii, Afghanistan, noong Nob. 26, 2006. Litrato: Bill Graveland/Canadian Press

Noong Hunyo, nangako ang Liberal government na magpapadala ng 39 armoured troop carriers (ACSVs) sa Ukraine - mga sasakyan na walang armas. Ang ilan sa mga sasakyan ay ipinadala kamakailan ng manufacturer, ang GDLS Land Systems Canada of London, Ont.

Sinabi ng Ukrainians na kailangan nila ng sasakyang pandigma na may 25 millilitre chaingun, na siyang pangunahing armas sa LAV VI at ang mas lumang (na-decommission na ngayon) LAV III, na ginamit ng Canadian Army sa Afghanistan.

Hiniling din ng Ukraine sa Canada na makakuha sa stock nito ng M-777 howitzers at dagdag na supply ng bomba at damit panglamig para sa kanilang mga tropa, sinabi ng sources.

Ukraine gusto malaman kung handa pa rin ang Canada: sources

Naglaan ang Canada ng $500 milyon kamakailang sa badyet para sa pagpapadala ng mga armas sa Ukraine. Naubos na ang perang ito.

Ang ibang mga kaalyado ng North Atlantic Treaty Organization NATO , lalo na ang U.S. at Germany, ay patuloy na bumibili at nagpapadala ng mga armas. Ang Ukraine ay naghahanap senyas mula sa Canada kung ito ay magpatuloy pa, sabi ng sources.

Ang sinabi lang ng tagapagsalita ni Anand ay patuloy pa ang dayalogo sa pagitan ng dalawang bansa.

Ang hiling para sa dagdag pa na military equipment dumating matapos inanunsyo ng Kremlin na ang apat na rehiyon sa sinasakop na Ukraine ay humihingi ng reperendum para maging sakop ng Russia.

Kinondena nina Prime Minister Justin Trudeau, Foreign Affairs Minister Melanie Joly at Bob Rae, kinatawan ng Canada sa United Nations, ang pinakabagong aksyon ng Russia, tinawag ang proseso ng reperendum na isang pagkukunwari.

Sinabi ni Ihor Michalchyshyn, executive director ng Ukrainian Canadian Congress, na ang gagawin na reprendum ng Moscow sa rehiyon na sinakop nito ay ilegal sa ilalim ng international law.

Ang itinutulak na reperendum ay isang direktang tugon sa tagumpay ng Ukraine sa sagupaan kamakailan, kung kaya kritikal ang panawagan ng Ukraine para sa dagdag pang mga armas, dagdag niya.

Sinabi ni Christian Leuprecht, isang propesor sa Royal Military College of Canada, nasa national interest ng Canada na ibigay sa Ukraine ang kailangan nito.

Industriya sa paggawa ng armas hindi handa sa isang malaking gyera

Ang problema, aniya, ay ang mga kaalyado at ang defence industry sa kabuuan, hindi handa para sa isang malawakang digmaan.

Karamihan sa mga bagay na naibigay nang Canada - kabilang ang apat na 155 millimeter howitzer at mga anti-tank na armas - ay direktang kinuha sa mga stock ng Canadian Army. Sa pagtatapos ng North Atlantic Treaty Organization NATO summit noong Hunyo, ipinangako ni Trudeau sa harap ng publiko na papalitan ang kagamitang ito.

Sa report kamakailan ng Center for Strategic and INternational Studies na nakabase sa Washington ay tinatanong kung hanggang kailan ang mga kaalyado - kasama ang Estados Unidos - ay kaya ipagpatuloy na kumuha sa kanilang mga gamit na hindi kailangan taasan ang pagmamanupaktura ng gamit pang-depensa.

Bahagi sa artikulo ni Murray Brewster ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.

Basahin ang buong istorya dito (bagong window).