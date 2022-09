’Ang ating mundo ay nasa panganib,’ babala ng UN secretary-general sa pagpupulong

Pagkaraan ng dalawang taon na pagpupulong ng maraming lider, gamit ang video dahil sa coronavirus pandemic, ngayon ang mga pangulo, premier, monarch at foreign minister ay nagtipon na halos lahat in-person sa pangunahing pandaigdigang event para sa diplomasya.

Ngunit ang tono ay malayo sa isang pagdiriwang. Sa halip, ito ay ingay ng isang tensiyonado at nag-aalalang mundo.

Tayo na naka-gridlock sa isang gahigante pandaigdigan na di-umuusad, sabi ni Secretary-General António Guterres, dagdag niya ang ating mundo ay nasa panganib - at paralisado.

Itinuro niya at ng iba pa ang mga magka-ibang labanan mula sa anim-na-buwang digmaan ng Russia sa Ukraine hanggang sa deka-dekada na away sa pagitan ng Israel at ng mga Palestinian. Nag-aalala ang mga nagsalita tungkol sa pagbabago ng klima, bumulusok na presyo ng gas, food shortages, hindi pagkakapantay-pantay ng ekonomiya, emigrasyon, disinformation, diskriminasyon, hate speech, pampublikong kalusugan at marami pa.

Pagkatapos ng dalawang taon na virtual session o hybrid na format, 157 na world leaders at ang kanilang mga kinatawan ang inaasahang dadalo nang personal sa UN General Assembly. Litrato: Anna Moneymaker/Getty Images

Gayunpaman, nagsimula si Guterres sa kanyang mga sinabi na may sinag ng pag-asa. Ipinakita niya ang isang video ng unang barko na naka-charter ng UN at may kargang grain mula sa Ukraine — bahagi ng deal sa pagitan ng Ukraine at Russia na ang United Nations at Turkey ay tumulong na maipadala — sa Horn of Africa (Eastern Africa), kung saan milyon-milyong tao ang nahaharap sa gutom. Ito, aniya, ay isang halimbawa na may hinaharap at pag-asa sa mundong puno ng kaguluhan.

Digmaan ng Russia una na iniisip

Ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay una sa agenda ng maraming nagsalita. Ang gyera ay naging pinakamalaking labanan sa Europa mula noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig at nagbukas sa umuusbong na alitan sa pagitan ng major powers na hindi pa nakita mula noong Cold War.

Samantala, ang pagkaputol ng pag-export sa mahalagang grain at fertilizers mula sa Ukraine at Russia ay nagdulot ng krisis sa pagkain, lalo na sa developing countries, at inflation sa maraming bansa.

Kaugnay na ulat

Hindi pa oras para sa Ukraine o kaya Russia ang magsalita. Napagkasunduan sa pagpupulong na payagan magsalita si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa pamamagitan ng video, kahit pa hinarang ito ng Russia at sa mga kaalyado nito.

Inaasahan ang talumpati ni Zelenskyy sa Miyerkules, ganun din sa in-person na pahayag mula kay U.S. President Joe Biden. Si Russian Foreign Minister Sergey Lavrov ay nakatakdang magsalita sa Sabado.

Halos 150 na lider magsasalita

Halos 150 head of estate at gobyerno ang nasa pinakabagong listahan ng mga magsasalita, isang mataas na bilang na nagpapakita na ang United Nations ay nananatili na hindi lang tanging lugar upang ipaabot ang kanilang mga pananaw ngunit upang makipagpulong nang pribado para talakayin ang mga hamon sa global agenda — at inaasahan na magkasundo.

Ang dalawang araw na pagbisita ni Prime Minister Justin Trudeau ay nagsimula noong Martes sa isang bilateral na pagpupulong kay Chandrikapersad Santokhi, ang pangulo ng Suriname, ang tagapangulo ng Caricom ngayong taon, isang koalisyong pulitikal at pang-ekonomiyan ng 15 member-states sa buong Caribbean.

Ang natitirang agenda sa UN ni Trudeau ay puno ng mga pagpupulong sa mga paksang malapit sa kanyang puso: pagbabago ng klima, pagkakapantay-pantay ng kasarian at sustainable development bukod sa iba pa.

Noong Martes, nakatakda siyang makilahok sa isang roundtable kasama ang dating secretary of state ng Estados Unidos na si Hillary Clinton para sa usapin ng inclusive job growth.

Ang pagpanaw ni Queen Elizabeth at ang kanyang libing sa London noong Lunes, na dinaluhan ng maraming world leaders, ay naging sanhi ng mga huling minutong gusot para sa high-level meeting. Ang mga diplomat at kawani ng UN ay nagsikap na maayos ang pagbabago sa travel plans, na nataon sa mga kaganapan at sa masalimuot na iskedyul para magsalita ang mga world leaders.

Dumalo si Prime Minister Justin Trudeau sa isang pulong sa United Nations sa New York noong Martes. Litrato: Sean Kilpatrick/The Canadian Press

Basahin ang buong istorya dito (bagong window).

Bahagi sa isang artikulo ng The Associated Press na inilathala sa CBC at isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.

Gamit ang files mula sa The Canadian Press