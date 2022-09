Queen Elizabeth inilibing, inalala sa ’buhay ng walang hanggang paglilingkod’

Mag-aanim na oras pagkatapos ng state funeral, ang kabaong ng Reyna ay ibinaba sa isang vault sa pamamagitan ng nakabukas sahig sa kapilya ng Windsor Castle, bago pa ang isang pribadong burial service para sa miyembro ng Royal Family.

Dumating ang prusisyon ng libing ni Elizabeth sa west gate ng medieval abbey ilang sandali bago ang service sa alas-11 ng umaga lokal na oras — at ang gayak ng estado at monarkiya: Ang kabaong ay binalot ng Royal Standard at sa ibabaw nito ay ipinatong ang Imperial State Crown, kumikinang sa halos 3,000 diyamante, at ang globo at setro ng reyna.

Bago ang service, tumunog ang isang kampana ng 96 na beses — isang beses sa isang minuto para sa bawat taon ng buhay ni Elizabeth. Pagkatapos, 142 Royal Navy sailors ang gumamit ng mga lubid upang hilain ang karwahe ng na nagdadala ng kanyang kabaong patungo sa Westminster Abbey, kung saan dinala ito ng mga pallbearers sa loob.

PANOORIN l Dinala ang kabaong ni Queen Elizabeth sa Westminster Abbey:

Ang kabaong ni Queen Elizabeth ay ibinyahe sakay ng karwahe patungo sa funeral service sa Westminster Abbey sa London.

Ang kabaong ay sinundan sa simbahan ng mga henerasyon ng descendants ni Elizabeth, kabilang si King Charles III, tagapagmana ng trono na si Prince William at ang siyam na taong gulang na si George, na pangalawa sa linya. Sa isang korona sa ibabaw ng kabaong, may nakasulat na sulat-kamay na tala na, In loving and devoted memory, at may lagda Charles R — para kay Rex, o hari.

Sinimulan ni David Hoyle, ang dean ng Westminster, ang service na nag-alay ng panalangin para sa kanyang pamilya at kinikilala ang kanyang pagganap sa mataas na tungkulin sa loob ng maraming taon.

Dito, kung saan ikinasal at nakoronahan si Queen Elizabeth, nagtitipon kami mula sa iba't ibang bansa, mula sa Commonwealth, at mula sa mga bansa sa mundo, upang magdalamhati sa pagkawala, para alalahanin ang kanyang mahabang buhay ng walang pag-iimbot na paglilingkod, at siya ay ipagkatiwala sa awa ng Diyos na manlilikha at manunubos natin, sabi ni Hoyle sa mga nagdadalamhati.

PANOORIN | Ang kabaong ng Reyna ay dinala ng gun carriage sa London pagkatapos ang funeral service:

Ang kabaong ni Queen Elizabeth ay dinala ng gun carriage mula sa Westminster Abbey tungo sa mga lansangan sa central London hanggang sa Wellington Arch. Pagkatapos ay inilagay ito sa isang karo para maglakbay papunta sa Windsor Castle para sa committal service.

Nagtapos ang service sa dalawang minutong katahimikan na ginawa sa buong United Kingdom, pagkatapos ay kinanta ng mga dumalo ang pambansang awit, na ngayon ay pinamagatang God Save the King.

Ang service, na ginanap kung saan ikinasal si Elizabeth noong 1947 at nakoronahan noong 1953, ay dinaluhan ng 2,000 katao, kabilang si Canadian Prime Minister Justin Trudeau, U.S. President Joe Biden at French President Emmanuel Macron. Dagdag dito, dumalo ang humigit-kumulang 200 miyembro ng British public na kinilala dati sa Queen's Jubilee para sa mga boluntaryong pagsisikap.

Sa paglipas ng 70 taon sa trono, gumawa si Queen Elizabeth ng 22 official visits sa Canada. Narito ang ilang mga komento na ginawa niya sa mga nakaraang taon habang bumibisita.

PANOORIN | Ilan sa mga komento ng Queen tungkol sa Canada sa mga nakaraang taon:

Pagkatapos ng service sa abbey, isang prusisyon sa mga kalye ng London ang nagdala sa kabaong ng Reyna sa Windsor Castle para sa isang commital service sa St. George's Chapel. Marami sa mga nakapila sa ruta ang naghagis ng mga bulaklak sa cortege habang ito ay dumaan. Milyun-milyong iba pa ang tumutok sa libing nang live, at dumagsa ang mga tao sa mga parke at pampublikong lugar sa buong U.K. upang panoorin ito sa mga screen.

Pagdating ng kabaong sa kastilyo, may matinding paalala ng pagmamahal ni Queen Elizabeth sa mga hayop: Isang lalaking ikakasal ang nakatayo sa gilid ng kalsada kasama ang isa sa kanyang mga kabayo, si Emma, ​​at hawak ng isa pang tauhan ang mga tali ng dalawa sa kanyang pinakamamahal na corgis, sina Sandy at Muick.

PANOORIN | Historian na si Dan Snow nagbalik-tanaw sa panahon ni Queen Elizabeth:

British historian na si Dan Snow sinabi ang mga mensahe at simbolo na makikita sa oras ng funeral at tinalakay ang magiging trabaho na naghihintay sa bagong hari.

Sa committal ceremony ang Imperial State Crown at ang orb at scepter ng Reyna ay inalis mula sa kabaong at inilagay sa altar — na naghihiwalay sa Reyna sa kanyang korona sa huling pagkakataon.

Si Lord Chamberlain, ang pinaka-matataas na opisyal sa royal household, sinira ang kanyang Wand of Office, na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kanyang paglilingkod sa Reyna, at inilagay ito sa kabaong, na pagkatapos ay ibinaba sa royal vault sa pamamagitan ng isang siwang sa sahig.

Si King Charles, kaliwa, ay nanonood habang pinuputol ni Lord Chamberlain ang kanyang Wand of Office sa committal service para kay Queen Elizabeth sa St George's Chapel sa Windsor Castle noong Lunes. Litrato: (Ben Birchall/AFP via Getty Images)

Siya ay inililibing sa isang private service sa tabi ng kanyang asawa, si Prince Philip, ang kanyang mga magulang at abo ng kanyang kapatid na babae, si Princess Margaret.

Ang asawa ni Elizabeth, si Prince Philip, ay namatay noong nakaraang taon sa edad na 99.

Sa prusisyon patungong Windsor, ang gun salutes ay umalingawngaw sa kalapit na Hyde Park, at ang Big Ben ay pinatunog sa pagitan ng isang minuto nang mag-prusisyon.

Ang prusisyon kasunod ng kabaong, na dala ng state gun carriage ng Royal Navy, dumaan sa The Mall patungo sa Wellington Arch sa London. Litrato: Odd Andersen/AFP/Getty Images

Ang kabaong ni Queen Elizabeth ay dinala mula sa London sa pamamagitan ng karo patungo sa kanyang huling hantungan sa Windsor Castle.

Ang Canada ay naging isang bansa kung ano ito ngayon dahil kay Queen Elizabeth, sabi ni dating Canadian Prime Minister Brian Mulroney, sa ginanap na national commemorative ceremony sa Ottawa na itinaon sa araw ng libing ng Reyna.

Si Charles ‘naantig ng sobra’

Ang isang araw na puno ng kaganapan sa libing sa London at Windsor ay maagang nagsimula nang ang pinto ng 900-taon na Westminster Hall ay isinara sa mga nagdadalamhati matapos ang daan-daang libong katao ay pumila sa harap ng kabaong ng Reyna mula noong Setyembre 14. Sa gitna ng lamig ay marami sa kanila ang nagpalipas ng gabi sa labas para makapagbigay-galang sa paanan ng kabaong ni Elizabeth sa isang nakakaantig na buhos ng kalungkutan sa bansa.

Dumating sina King Charles at Anne, Princess Royal, sa Westminster Abbey para sa state funeral sa Lunes. Litrato: Chris Jackson/Getty Images

Ang pagsara ng bulwagan ay nagmarka sa pagtatapos ng apat na buong araw na pagbigay-galang ng publiko sa kabaong at sa pagsisimula ng unang state funeral sa U.K. mula noong ginanap ito noong 1965 para kay Winston Churchill, ang una sa 15 prime minister sa panahon na nasa kapangyarihan si Elizabeth.

Sa gabi bago ang libing, si King Charles III ay naglabas ng mensahe ng pasasalamat sa mga tao sa U.K. at sa buong mundo, na sinabing siya at ang kanyang asawang si Camilla, ang Queen Consort, ay naantig ng sobra sa dami ng mga tao na nagbigay galang sa Reyna.

Basahin ang buong istorya dito (bagong window).

Bahagi sa artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.

Gamit ang mga file mula sa CBC News at Reuters