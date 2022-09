Nanalo si Pierre Kwenders sa 2022 Polaris Music Prize

Pinili ng hurado na binubuo ng 11-miyembro ang record bilang Canadian album of the year, batay sa artistikong husay. Ginawa ang pag-anunsyo sa Carlu sa Toronto noong Setyembre 19, sa unang in-person na pagdiriwang ng Polaris magmula ng mag-pandemya noong 2019.

Kaugnay na ulat

Sa kanyang emosyonal na talumpati, nagbigay pugay si Kwenders sa tatlong miyembro ng pamilya na nawala kamakailan: ang kanyang dalawang pinsan at ang kanyang ninong. Ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang ginagawa ko, kung bakit ko kinukwento ang kwentong kinukuwento ko, sabi niya, para ikwento ang buhay ng mga taong nagbibigay inspirasyon sa akin. Lahat ng tatlong taong iyon ay naging inspirasyon ko.

Patuloy niya: Ito ay isang kuwento ng napakaraming tao, napakaraming Aprikano, napakaraming diaspora na African na lalaki at kabataang babae na lumipat dito at nadiskubre ang kanilang mga sarili. At nagkataon lang na nahanap ko ang aking sarili, nadiskubre kung sino ako, sa Canada.

At lubos akong nagpapasalamat sa Canada, na nagbigay sa akin ng espasyo para talaga, na talagang madiskubre ko ang aking sarili.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Habang ang mga album na di-Ingles ay nanalo sa nakaraan, nagmarka ang José Louis and the Paradox of Love na unang nanalong album na tampok ang Lingala, Kikongo at Tshiluba, bilang karagdagan sa Pranses at Ingles. (Ang huling French album na nanalo ay ang Les chemins de verre ni Karkwa noong 2010).

Bilang kanyang pinaka-personal na album— José Louis ang tunay na pangalan ni Kwenders — José Louis and the Paradox of Love nagpakita na binuksan ng malaki ni Kwenders ang kanyang puso upang tuklasin ang magkaibang kahulugan ng pagmamahal, at ang maraming makapangyarihan na mga wika nito, sulat ni Kyle Mullin sa CBC Music kamakailan ngayong buwan, sa serye ng Shortlist Shortcut (bagong window).

Tampok din sa album ang malawak na mga pandaigdigang tugtog at impluwensya kabilang na ang Congolese rumba, electronic music, pop, R&B at jazz.

Ang Polaris Music Prize ay itinuturing na isa sa pinaka-prestihiyosong parangal sa musika sa bansa. Ilan sa mga nanalo sa nakaraan ay kinabibilangan nina Haviah Mighty, Jeremy Dutcher at Kaytranada.

Minarkahan sa taong ito ang pangalawang nominasyon sa short-list ni Kwenders. Ang unang beses niya sa short-list ay noong 2018 para sa kanyang sophomore album, Makanda at the End of Space, the Beginning of Time, na natalo sa Wolastoqiyik Lintuwakonawa ni Jeremy Dutcher.

Ang buong talumpati ni Kwenders mapapanood sa ibaba.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Kaugnay na ulat

Isang artikulo sa CBC Music (bagong window) na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.