[Ulat] Pinoy Canadian nagbahagi ng naging karanasan sa araw na pumanaw ang Reyna

Nabigla ako. Nasanay tayo sa ilang dekada na siya ang Reyna. Nag-ensayo pa ako at kinakanta ko pa ang Canadian national anthem. Nagbihis ako at inayos ang mga bandila ng Canada sa aking likod. Nabasa ko sa internet na pumanaw na ang queen. Nasabi ko, hala! sa aking pagkabigla.

Pasado ala una ng hapon, September 8, opisyal na ipinaalam na pumanaw na si Queen Elizabeth II sa Balmoral Castle sa Scotland.

Si Queen Elizabeth II ang nananatiling kinikilala na pinuno ng estado matapos maging isang constitutional monarchy ang Canada noong 1982. Nangangahulugan ito na ang British sovereign ang seremonyal na head of state, na nirerepresenta ng isang Gobernador Heneral sa bansa.

Isang probisyon ang nakasaad sa konstitusyon ng Canada ang itinuturo kung bakit mahirap para sa Canada ang baguhin o tapusin ang ugnayan sa British crown. Ang patakaran sa pagsusog ay tinawag na pag-amyenda sa pamamagitan ng 'unanimous consent’ para ito magawa.

Para tapusin ang mahabang ugnayan ng Canada sa monarko at maging isang republika ay kailangang magkasundo muna para rito ang House of Commons, Senado at ang sampung probinsya ng Canada. Nakabalangkas sa Seksyon 41 ng 1982 Constitution Act (bagong window) ang patakaran na naisabatas sa panahon ng panunungkulan ni dating Prime Minister Pierre Trudeau.

Sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II ay pumalit sa trono ng Britanya si King Charles III na siya rin ngayon ang Hari ng Canada.

Nalaman ni Melnic sa internet ang balita sa pagpanaw ng Reyna habang siya ay nasa gitna sa ginaganap na virtual na seremonya at ilang minuto bago ang kanyang panunumpa sa pagiging Canadian citizen.

Hindi inaasahan ni Twinkle Pearl Melnic, 29, na isang hindi magandang balita ang matanggap sa araw na siya ay manumpa bilang bagong Canadian citizens. Litrato: T.P. Melnic

Sa ganap na alas-3 ng hapon araw ng Huwebes, Setyembre 8, itinuloy ang nakatakdang panunumpa ng mga bagong Canadian citizens kasama si Melnic. At sa unang pagkakataon, ang 149 na bagong Canadians mula sa 40 bansa, ay sabay na nanumpa ng katapatan sa bagong hari, si King Charles III.

"Imbes na sa kay Majesty Queen Elizabeth II binago ito na Majesty King Charles III at sumunod kami. Matapos nito ay pinirmahan namin ang oath of form at ipinadala ito pero nakasulat doon kay Queen [Elizabeth II] pa," ani Melnic.

Laman sa panunumpa sa katapatan bilang Canadian citizen na susundin ang batas, ang Konstitusyon at tapat na gagampanan ang tungkulin bilang mamamayan. Kasama na ang pagiging tapat sa monarko; at sa tagapagmana at kanyang magiging kahalili.

Mabilis na nabago sa seremonya ang bahagi sa panunumpa na ngayon ay kasama ang katapatan sa bagong Hari ng Canada, pero ang naisumite na oath form naman na ginamit ni Melnic at ng higit isandaan sa kanyang kasamahan ay laman pa ang pangalan ni Queen Elizabeth II.

Hinihintay pa ng bagong Canadian citizens ang sertipikasyon kasunod sa naganap na panunumpa.