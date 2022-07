Ontario nais ng mas maraming immigration powers tulad ng Quebec

Sinabi ni Provincial Minister of Labour, Immigration, Training and Skills Development Monte McNaughton na siya ay malapit na nakikipagtulungan sa kanyang federal counterpart na si Sean Fraser sa naturang isyu.

Ipinaalam ko sa kanya na ang pinakamalaking ekonomikong hamon na hinaharap ng Ontario ngayong araw ay meron kaming 378,000 na trabaho na dapat punan, aniya. Ang imigrasyon ay isang pangunahing instrumento para tulungan kami na lutasin ang labour shortage.

Tinukoy ni McNaughton na kailangan ng probinsya ang mga manggagawa sa skilled trades at partikular sa sektor ng kalusugan.

Ipinaliwanag niya na ang Ontario ay may decision-making power lamang sa 5% ng mga imigrante na napili para manirahan sa probinsya. Ayon sa kanya, ang probinsyal na gobyerno ay nararapat na magkaroon ng mas maraming kapangyarihan, tulad ng Quebec.

Alam natin na ang Quebec ay may mas malaking autonomy sa kanilang immigration system at ginagamit nila ito para sa cultural reasons. Sa palagay namin nararapat na magkaroon kami ng parehong uri ng kontrol para sa economic reasons, ani McNaughton.

Tila mayroong konting inggit sa Quebec, ngunit ang sitwasyon ay naiiba, sabi ng Professor Emeritus ng Department of Economics sa University of Ottawa na si Gilles Grenier.

Sa loob ng maraming taon, pinipili ng Quebec ang kanilang sariling economic immigrants batay sa sariling targets at sariling criteria for admission para sa historical, cultural at linguistic reasons.

Naiintindihan ng ekonomista kung bakit nais ng Ontario na i-renegotiate ang dibisyon ng kapangyarihan sa Canada, ngunit hindi ito ang pundamental na katanungan sa kanyang opinyon.

Isang mabagal na administrative admissions process

Binigyang-diin din ni Grenier na ang dalawang lebel ng gobyerno ay nagkakasundo sa isang bagay: Tama man o mali, kailangan natin ng maraming imigrante para mapunan ang pangangailangan sa labour.

Ang problema ay nagmumula, aniya, sa administratibong istruktura ng pederal na gobyerno.

Ang delays ay napakatagal, aniya. “Ito ay tila kontradiksyon, itinaas ng pederal na gobyerno ang kanilang immigration thresholds nitong mga nakaraang taon, ngunit wala tayong administrative resources para sa proseso.

Kaya ang mga tao ay naghihintay ng maraming taon para masagot ang kanilang mga katanungan.

Gayupaman, naniniwala si Grenier, na ang sitwasyon ay hindi mag-i-improve kahit na in charge ang probinsya.

Ang Ontario ay walang administrative structure para gawin ang lahat ng iyon, kaya sa palagay ko hindi ito magiging mas maayos. Isang quote mula sa Grenier

Dagdag pa ng professor emeritus na maraming ekonomista ang hindi sang-ayon sa nosyon na ang imigrasyon ang solusyon sa naturang labour shortage.

Oo, ang mga imigrante ay mga manggagawa, ngunit magdedemanda rin sila ng mga serbisyo ng gobyerno. Ang isang imigrante ay nangangailangan ng kalusugan, edukasyon. Kaya kailangan natin ng mas maraming doktor. Nariyan din ang katanungan ukol sa housing na importante, aniya.

Pagpapabilis sa pagkilala ng skills, isang solusyon?

Ang pinuno ng language and training team sa Agincourt Community Services Association Newcomer Centre (ACSA) na si Christine Markwell ay naniniwala na ang solusyon ay pabilisin ang pagkilala sa mga skill ng newcomers na darating dito.

Naaalala niya na ang probinsya ay winelcome na ang maraming tao, kasama ang international students at mga imigrante mula sa ibang admission categories, at napakahirap na raw pumasok sa labour market.

Binigay ni Markwell na halimbawa ang mga imigrante mula sa Pilipinas na may training sa nursing.

Madalas nahihirapan sila na kilalanin [ng Canada] ang kanilang credentials at ang Canadian Council of Nursing Regulators ay may napaka-istriktong requirements na pinaniniwalaan na nagdi-discriminate laban sa maraming internationally educated nurses, aniya.

Ang mga empleyado ng ACSA ay sino-sort out ang mga damit na nakolekta para sa mga newcomer at walang tirahan sa Scarborough. Litrato: ACSA

Naniniwala si Markwell na ang probinsya sa halip ay dapat tumaya sa mas mabuting pagtanggap sa mga imigrante na narito na. Una sa lahat ang gawing madali para sa newcomers na magtrabaho sa kanilang propesyon.

Maraming tao akong nakakasalamuha araw-araw [...] may mga kwalipikasyon, pambihirang kakayahan, na hindi kinikilala dito. Isang quote mula sa Markwell

Partikular na pino-propose ni Markwell ang implementasyon ng isang programa o mga kurso na tatakbo ng mga anim na buwan para ang newcomers ay mas mabilis na ma-upgrade ang kanilang skills at maintindihan ang Canadian particularities ng kanilang propesyon.

Isang artikulo ni Grégory Wilson, Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.