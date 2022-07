Pinapatay ng labis na init ang Canadians sa mga pangunahing lungsod — mas lalala pa ito

Ang labis na init na sanhi ng climate change ay pinapatay na ang mga Canadian, at mas lalala pa ito. Ang umiinit na mundo ay nangangahulugan na ang heat waves ay mas magiging matindi at mas madalas kaysa noon.

Ang init na iyon ay lalakas sa mga lungsod. Sa katunayan, ang mga Canadian na nasa front lines ng climate change ay hindi lamang nakatira sa Norte, sa mga baybayin at sa Prairies; nakatira rin sila sa downtown apartments o sa highrises sa mga suburb.

Sa katunayan, ang karamihan sa mga Canadian ay nakatira sa literal na hot spots. Ang bansa ay mas nagiging urban, at 73.7% ng mga Canadian ay nakatira sa mga siyudad, na susceptible sa tinatawag na urban heat island effect. Ito ay isang kilalang phenomenon na pinag-aralan sa Canada at sa buong mundo.

Essentially, ang paraan ng pagtatayo ng mga lungsod ay nangangahulugan na nagta-trap ito at nagre-radiate ng init, na ginagawa itong ilang degrees na mas mainit kaysa sa nakapalibot na countryside, kung minsan kasing laki ng 12 C.

Dahil tayo ay isang northern country, tayo ay mas umiinit ng mas mabilis at mas intense kaysa sa mga ibang lugar sa mundo, ani Ian Muro, ang executive director ng Prairie Climate Centre sa University of Winnipeg.

Kapag dinagdag mo ang urban heat island doon, ito ay isang heat amplification.

Maaaring maramdaman ng mga tao na puwede nilang hindi pansinin ang epekto ng climate change, dahil sila ay napapalibutan ng lahat ng teknolohiya at resources ng isang lungsod. Ngunit hindi iyon ang kaso, sabi ni Iain D. Stewart, isang research fellow sa Global Cities Institute ng University of Toronto at isang internasyonal na eksperto sa heat island effect.

May ideya o pakiramdam na ang mga siyudad ay constructed environments at hindi tayo tatablan ng pagbabago sa sea level o matinding tagtuyot, dahil mayroon tayong lahat ng resources sa ating mga kamay at nakatira tayo sa isang condominium building sa downtown Toronto o Montreal, aniya.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.