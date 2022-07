Trudeau dinepensahan ang pagbabalik ng turbines sa Germany para sa Russian pipeline

Ang turbines — na ipinadala sa Montreal para sa scheduled repairs — ay naipit sa economic sanctions na ipinataw ng Canada sa Russia kasunod ng paglusob nito sa Ukraine.

Sinabi ng pederal na gobyerno noong Sabado na magbibigay ito ng isang time-limited at revocable na permit sa Siemens Canada para pahintulutan sila na ibalik ang turbines na ginamit para sa Nord Stream 1, isang set ng natural gas pipelines na nagkokonekta sa Germany at Russia.

Nang magsalita sa isang press conference sa Kingston, Ont. ngayong Miyerkules, sinabi ni Trudeau na ang desisyon na ibalik ang turbines ay mahirap ngunit kinakailangan, dahil dapat suportahan ang Germany at ang ibang European allies sa harap ng threatened natural gas shortages (bagong window).

Nakita natin ang Russia na patuloy na sinusubukan na i-weaponize ang energy bilang paraan ng paglikha ng dibisyon sa mga allies, aniya.

Nangako rin ang mga bansa sa Europa na lalayo mula sa Russian energy sources ngunit ang transition na ito ay gugugol ng oras. Sinabi ni Trudeau na ang pagbabalik sa mga turbine ay susuportahan ang European energy supplies habang nagaganap ang transition.

Ginawa namin ang mahirap na desisyon na ito to be there para sa ating allies, para siguraduhin na sa Europa, hindi lang ang mga gobyerno ngunit ang mga populasyon ay mananatiling steadfast at generous sa kanilang suporta sa Ukraine, aniya.

Binatikos ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang gobyerno ni Trudeau nitong unang bahagi ng linggo, tinawag ang desisyon na ibalik ang turbines na absolutely unacceptable at nagbabala na titingnan ito ng Moscow bilang isang tanda ng kahinaan.

Kung ang isang terorista na estado ay kayang pigain ang ganitong exception sa mga sanction, anong mga exception ang gusto nito bukas o sa makalawa? Ang tanong na ito ay lubhang mapanganib, ani Zelensky sa kanyang gabi-gabing talumpati noong Lunes.

Nag-request ang CBC ng isang pahayag mula sa Ukrainian embassy sa Ottawa ngunit itinuro pabalik ang CBC sa mga pahayag na inilabas ng gobyerno sa Kyiv.

Sinabi ni Trudeau na ang kanyang gobyerno ay patuloy na ipe-pressure ang Russia sa pamamagitan ng ibang mga hakbang.

Noong araw na inanunsyo ang desisyon na ibalik ang mga turbine, inihayag ng pederal na gobyerno ang bagong round ng sanctions sa Russian agents at mga organisasyon, na nakapokus sa Russian disinformation efforts at industrial manufacturing.

Ang mga sanction na nangunguna ang Canada, na patuloy nating pinu-push harder and harder, ay nakatuon kay [Russian President Vladimir] Putin at sa kanyang mga enabler at hindi idinisenyo para saktan ang ating allies at ang kanilang mga populasyon, ani Trudeau.

Sinabi ng Ukrainian World Congress na ito at ang Ukrainian Canadian Congress ay hinihimok ang pederal na gobyerno na muling ikonsidera ang desisyon ng pagsasauli sa mga turbine.

Sa isang pahayag sa media, sinabi ng Ukrainian World Congress na nag-file ito ng notice of application para sa isang judicial review ng naturang desisyon sa Federal Court.

Nais ng Russia na pahinain ang Canadian at global sanctions at ginagamit nito ang turbine issue para i-blackmail ang Canada at Europa, saad sa aplikasyon.

Isang artikulo ni Darren Major (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.