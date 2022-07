Ontario pinalawak ang access sa 4th dose ng COVID-19 na bakuna sa lahat ng adults

Simula Huwebes, ang mga taga-Ontario na 18 hanggang 59 taong gulang na nagpaturok ng unang booster shot limang buwan ang nakaraan ay maaaring mag-book ng appointment para sa pangalawang booster shot. Kailangan din na lumipas ang tatlong buwan mula nang magka-COVID-19 na impeksyon.

Sa isang news conference ngayong umaga, sinabi ni Dr. Kieran Moore na ang pagpapalawak sa eligibility ay partikular na nakatuon sa mga adult na may underlying conditions at mas mataas ang peligro na magkaroon ng malalang impeksyon. Sinabi niya na ang mga malulusog na adults na mayroong tatlong doses ng COVID-19 na bakuna ay maaaring maghintay hanggang sa taglagas, kung saan inaasahan na ang isang Omicron-specific vaccine ay magiging available sa Ontario.

Ang dose ay talagang para sa mga mahihina, sinabi ni Moore sa mga reporter.

Sinabi ni Moore na karamihan sa mga Ontarian na mas bata sa 60 ay may malakas na proteksyon laban sa virus mahigit anim na buwan matapos ang kanilang unang booster ngunit ang pagpapalawak sa fourth-dose eligibility ay titiyakin na maaari silang gumawa ng isang informed decision batay sa kanilang personal na kalagayan.

Sinabi niya na ang pagpapaturok ng ikaapat na dose nang mas maaga ay hindi magkakaroon ng epekto sa eligibility para sa Omicron-specific vaccine, bagama’t maaari itong mag-require ng waiting period ng ilang buwan sa pagitan ng mga shot.

Sa kasalukuyan, ang mga tao edad 60 pataas, long-term care o retirement home residents, at Indigenous people ang nasa piling grupo na maaaring kumuha ng pangalawang booster sa probinsya.

Sinabi na dati ni Moore na ang pangunahing pokus ng probinsya ay maturukan ang lahat ng eligible adults ng ikatlong dose. Humigit-kumulang limang milyon na Ontarians ang hindi pa nagpapaturok ng ikatlong dose, kasama ang mga isang milyong tao na mas matanda sa 50.

Inulit niya na ang ikapitong wave ng COVID-19 na pandemya sa Ontario ay pinapaigting ng highly transmissible na Omicron BA.5 subvariant, ang dominanteng strain sa probinsya ngayon. Ang wave ay inaasahan na magpi-peak sa loob ng susunod na dalawang linggo, ayon kay Moore, at patuloy na tataas ang COVID-related hospitalizations at intensive care admissions sa panahon na ito.

Walang agarang plano sa kasalukuyan para irekomenda na muling ipatupad ang dating public health measures, ngunit maaari itong magbago kung ang health-care system ay babantaan ng COVID-19 admissions, ani Moore.

Humigit-kumulang 70 porsyento ng intensive care unit beds ng Ontario ang okupado ngayon, at sinabi ni Moore na hindi niya inaasahan ang wave na ito na pipigilan ang abilidad ng health system na magbigay ng alaga sa mga nangangailangan.

Ang mga ospital sa Ontario ay kasalukuyang nasa ilalim ng unprecedented strain dahil sa ilang factors (bagong window), kasama ang staff burnout at shortages.

Kinumpirma rin ng probinsya ngayong araw na patuloy itong magbibigay ng libreng rapid antigen tests hanggang Disyembre 31, 2022. Ang programa ay nakatakdang magwakas sa katapusan ng Hulyo.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.