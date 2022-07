Bank of Canada itinaas ang interest rate sa 2.5% - pinakamalaking pagtalon mula 1998

Itinaas ng central bank ng Canada ang kanilang benchmark interest rate ng buong percentage point sa 2.5 porsyento. Ito ang pinakamalaki na one-time increase sa rate ng bangko mula 1998.

Apektado ng rate ng bangko ang rate na nakukuha ng mga Canadian mula sa kanilang mga lender sa mga bagay tulad ng mortgages at lines of credit.

All things being equal, kina-cut ng central bank ang lending rate kapag nais nitong i-stimulate ang ekonomiya sa pamamagitan ng paghihikayat sa mga tao na mangutang at mag-invest. Itinataas ang rates kapag nais nitong palamigin ang isang overheated na ekonomiya.

Matapos i-slash ang kanilang rate sa record lows sa simula ng pandemya, itinaas ngayon ng bangko ang kanilang rate ng apat na beses mula Marso bilang parte ng isang agresibong kampanya na labanan ang inflation, na lumobo sa pinakamataas na level sa loob ng 40 taon.

Inaasahan ng mga ekonomista na itataas ng bangko ang kanilang rate ng three-quarters of a percentage point, ngunit ang buong percentage point increase ay mas nauna kaysa sa mataas na expectations na iyon.

Sa isang ekonomiya na malinaw na may excess demand, mataas na inflation at lumalawak, at mas maraming mga negosyo at kosumer ang inaasahan na magtatagal pa ang mataas na inflation, nagdesisyon ang Governing Council na i-front-load ang daan patungo sa mas mataas na interest rates sa pamamagitan ng pagtaas sa policy rate ng 100 basis points ngayong araw, sabi ng bangko.

Malinaw na sinabi ng bangko na mas marami pang rate hikes ang darating sa mga susunod na buwan.

Patuloy na tinitimbang ng Governing Council kung kailangan pang itaas ang interest rates, at ang bilis ng mga pagtaas ay gagabayan ng ongoing assessment ng ekonomiya at inflation.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.