Nakatira ka ba sa isang heat island? Tingnan kung kasama ang iyong lugar

Ginagawa nitong mas vulnerable ang mga naninirahan dito laban sa heat waves, na may nakamamatay na kahihinatnan. Ang street configuration, building materials, at ang presensya ng mga halaman at kung gaano kalapit sa tubig ay naaapektuhan kung paano nararanasan ng mga residente ang taya ng panahon sa siyudad.

Isang mainit at maaraw na hapon sa isang komunidad na nababalot ng matatandang puno at may takip na canopy ay maaaring maging kaaya-aya. Ngunit ang isang kalsada na napapalibutan ng mga parking lot at konkretong apartment buildings ay maaaring maging isang nakapapasong impiyerno.

Habang pinapataas ng global warming ang frequency at intensity ng mga heat wave sa buong bansa, ang malaman kung nasaan ang heat islands sa mga siyudad — at sino ang mga nakatira roon — ay nagiging isang kritikal na isyu sa kalusugan ng publiko.

Ito ang dahilan kung bakit ang CBC News ay gumamit ng satellite imagery para tukuyin ang mga lugar na may pinakamainit na land surface temperatures sa pinakamalalaking siyudad sa Canada.

