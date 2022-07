Rogers bibigyan ng credit ang mga kostumer ng 5 araw na serbisyo para sa outage

Ang outage, na nagsimula noong Biyernes at nagtagal para sa marami hanggang weekend, ay ginambala rin ang mga serbisyo ng gobyerno at payment systems, na siyang nagbunsod ng kritisismo at mga katanungan mula sa pederal na gobyerno at telecommunications regulator.

PANOORIN | CRTC inutusan ang Rogers na managot para sa malaking network outage:

Pinakinggan namin ang mga kostumer at Canadians mula sa buong bansa na sinabi sa amin kung gaano ka-significant ang epekto ng outage para sa kanila, ani Chloe Luciani-Girouard, isang spokeswoman para sa Rogers Communications, sa isang email sa CBC News.

Alam namin na kailangan namin ibalik ang kanilang tiwala.

Inilarawan niya ang pagbibigay ng credit bilang unang hakbang.

Sinisi ng Rogers ang outage sa network system failure kasunod ng maintenance update sa kanilang core network.

Dati nang sinabi ng kompanya na proactively nilang bibigyan ng credit ang lahat ng apektadong kostumer at ang credit na ito ay awtomatikong mag-a-apply sa kanilang mga account. Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.