James Webb Space Telescope na-capture ang cosmic cliff, sumasayaw na galaxies

Ang unang imahe mula sa $10 bilyon na US James Webb Space Telescope (JWST) ay inilabas noong Lunes sa White House — isang jumble ng malalayong galaxies na nagtungo sa cosmos na hindi pa nakikita ng sangkatauhan.

Unang imahe mula sa James Webb Space Telescope. Litrato: Space Telescope Science Institute

Kabilang sa apat na dagdag na litratong inilabas ngayong Martes ang mas maraming cosmic beauty shots.

May isang exception, ang pinakahuling mga imahe ay nagpakita ng mga parte ng universe na nakita na ng ibang telescope. Ngunit ang sheer power ng Webb, ang malayong lokasyon na wala sa Earth at ang paggamit ng infrared light spectrum ay ipinasilip ang mga imaheng ito in a new light.

Ang bawat imahe ay isang bagong discovery at ang bawat isa ay bibigyan ang sangkatauhan ng tanawin na hindi pa nakikita ng sangkatauhan, sinabi ni NASA administrator Bill Nelson ngayong Martes, na nagagalak sa mga imahe na nagpapakita ng pagbuo ng mga bituin, paglamon ng mga black hole.

Ang paggamit ng Webb ng infrared light spectrum ay pinahihintulutan ang telescope na makakita sa gitna ng cosmic dust at makakita ng liwanag mula sa faraway light mula sa bawat sulok ng universe, aniya.

Talagang nagbago na ang aming pagkakaunawa sa ating universe, sinabi ni European Space Agency director general Josef Aschbacher.

Ang European at Canadian space agencies ay kasama ng NASA sa paggawa ng makapangyarihang telescope.

Ang mga inilabas na imahe ngayong Martes ay ang:

Southern Ring Nebula, na minsan ay tinatawag na "eight-burst." Mga 2,500 light-years away, nagpapakita ito ng expanding cloud of gas na napapaligiran ang isang namamatay na bituin.

Carina Nebula, isa sa mga bright stellar nurseries sa langit, mga 7,600 light-years away.

Limang galaxies sa isang cosmic dance, 290 million light-years away. Ang Stephan's Quintet ay unang nakita 225 taon na ang nakaraan sa konstelasyon ng Pegasus.

Isang tila kulay asul na higanteng planeta na tinatawag na WASP-96b. Ito ay kasing laki halos ng Saturn at 1,150 light-years away. Isang gas planet, hindi ito candidate for life sa ibang lugar ngunit isang key target para sa astronomers.

Ang mga imahe ay inilabas isa-isa sa isang event sa Goddard Space Center ng NASA kasama ang mga cheerleader na may mga pompom na kakulay ng golden mirrors ng naturang telescope.

Ang Southern Ring Nebula

Southern Ring Nebula Litrato: NASA, ESA, CSA, STScI

Ang Carina Nebula

Carina Nebula Litrato: NASA, ESA, CSA, STScI

Ang Stephan's Quintet

Stephan's Quintet Litrato: NASA, ESA, CSA, and STScI

Ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihan na space telescope sa mundo ay ni-launch noong Disyembre mula sa French Guiana sa South America. Narating nito ang lookout point 1.6 milyong kilometro mula sa Earth noong Enero.

Pagkatapos, nagsimula ang mahabang proseso ng pag-align ng mirrors, ang pagtiyak na maging sapat na malamig ang infrared detectors para mag-operate at pag-calibrate ng science instruments, lahat ng ito ay protektado ng isang sunshade na kasing laki ng tennis court na pinapanatiling malamig ang telescope.

Ang Webb ang kinokonsidera na successor ng lubos na matagumpay, ngunit tumatanda na Hubble Space Telescope.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.