Pulis Toronto kinilala ang babaeng sinunog sa TTC bus, tinaas ang kaso laban sa umatake

Si Nyima Dolma, 28, na taga-Toronto, ay namatay noong isang linggo matapos atakihin sa Kipling station, malapit sa Kipling Avenue at Dundas Avenue West, bandang 12:25 ng hapon noong Hunyo 17.

Si Tenzin Norbu, 33, ay inaresto at kinasuhan ng attempted murder. Ang kaso na iyon ay in-upgrade sa first-degree murder.

Si Norbu ay nahaharap din sa mga kaso ng assault with a weapon, common nuisance endangering lives and safety of the public, at mischief over $5,000 interfering with property.

Pagkatapos ng pag-atake, sinabi ng pulis na binuhusan ng isang lalaki sa bus ng liquid substance ang babae at sinindihan ito. Noong una, sinabi ng pulis na suspetsa nila na ang pag-atake ay motivated ng hate at ito ay random.

Sa isang news release noong Lunes, kinumpirma ng pulis na walang relasyon sa pagitan ni Dolma at ng kanyang umano’y attacker.

Nagpakita sa korte si Norbu via video link noong Lunes.

Hinihikayat ng pulis ang sinuman na may impormasyon na kontakin ang homicide detectives sa 416-808-7400, o ang Crime Stoppers anonymously sa 416-222-TIPS (8477).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.