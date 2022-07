Refugee sponsor groups inakusahan ang Canada ng ’paglabag sa kasunduan’

Ang mga grupong ito, na kilala bilang Sponsorship Agreement Holders (SAHs), ay mga relihiyoso, humanitarian, o community organizations na umaako ng ganap na pinansyal, legal at logistical na obligasyon kaugnay ng pagkuha ng refugees para manirahan sa Canada.

Bawat taon, ang Sponsorship Agreement Holders SAH s ay binibigyan ng allotted na bilang ng mga refugee — na may combined total na humigit-kumulang 10,000 hanggang 12,000 — kung saan maaari nilang isumite ang aplikasyon ng mga ito sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada, na siyang nag-iinterbyu, nagsasagawa ng medical checkups at security clearance.

Sumulat ng isang liham ang Canadian Refugee Sponsorship Agreement Holders Association ( Sponsorship Agreement Holders SAH Council) sa immigration federal minister na si Sean Fraser noong Hunyo 20 para magreklamo na hindi pa rin ibinibigay ng Canada sa mga miyembro ng asosasyon ang annual allotment ng sponsorship spaces, na sinasabi nilang isang paglabag sa Sponsorship Agreement.

Nananawagan ang asosasyon para sa agarang paglabas ng 2022 allocations.

Ang Sponsorship Agreement Holders SAH ay nahaharap sa mabilis na nawawalang oras para magsumite ng bagong sponsorship applications sa loob ng calendar year na ito, sabi ng konseho, dagdag pa nila mahirap magplano o kumpirmahin ang suporta para sa vulnerable refugee families.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.