B.C. hinikayat ang edad 12 pataas na magpaturok ng 2nd COVID-19 booster ngayong fall

Hanggang ngayon, ang mga tao edad 70 pataas, mga seryosong immunocompromised at Indigenous people edad 55 pataas ang eligible lamang para sa pangalawang booster.

Sinabi ni Dr. Penny Ballem, ang executive lead ng COVID-19 immunization plan ng British Columbia B.C. , para sa lahat ng ibang tao, mas magandang maghintay bago magpaturok ng kanilang ikaapat na bakuna upang ang kanilang immunity ay nasa pinakamalakas na estado pagdating ng taglagas kung saan ang respiratory viruses ay nagpi-peak.

Tungkol talaga ito sa panahon ng taglagas. Nais namin na maghintay kayo para magpaturok ng susunod na booster sa fall, aniya noong Biyernes.

Ang mga taong nasa espesyal na sitwasyon na kailangan talaga ng pangalawang booster nang mas maaga ay dapat kontakin ang B.C. immunization call centre, aniya.

Ang minimum recommended interval sa pagitan ng una at pangalawang booster shot ay anim na buwan pa rin. Gayunpaman, binigyang-diin ng National Advisory Committee on Immunization ng Canada na ang interval ay maaaring paikliin sa tatlong buwan (bagong window) sa konteksto ng mas mataas na epidemiologic risk .

Sa ngayon, 91.2 porsyento ng edad 12 pataas ay fully vaccinated ng dalawang shot ng COVID-19 na bakuna. Gayunpaman, higit 1.3 milyong tao sa kategorya na ito — mahigit 40 porsyento — ang dapat pang maturukan ng ikatlong dose.

Sinabi rin ng mga opisyal na ang mas tailored na bivalent vaccines ay magiging available sa taglagas.

Sinabi ng acting provincial health officer ng British Columbia B.C. na si Dr. Martin Lavoie na ang bivalent vaccines ay magbibigay ng immunity sa orihinal na coronavirus strain gayundin sa mas nakakahawa na Omicron strain na kasalukuyang tumutulak sa transmission sa buong Canada.

Naghihintay pa rin ang bivalent vaccines na maaprubahan ng Health Canada at inaasahan na unang magiging available bilang mRNA shots mula sa Pfizer at Moderna, aniya.

Mayroon kaming direktang karanasan sa mga COVID na bakuna sa buong mundo. Ang manufacturers ay nagdebelop ng isang bakuna na mas nakakaprotekta laban sa Omicron at napaka-promising nito.

Umaasa rin si Ballem na aaprubahan ng Health Canada ang mga bakuna para sa mga bata edad anim na buwan hanggang apat na taon sa pagtatapos ng Hulyo.

British Columbia nasa ikatlong Omicron wave

Noong nakaraang Huwebes, sinabi ni Health Minister Adrian Dix na ang mga kaso sa British Columbia ay nagte-trend pataas (bagong window), bagama’t hindi kasing lala ng hospitalizations.

Sinabi niya na patuloy na nagpopokus ang probinsya sa pagbabakuna bilang pinakamahusay na depensa laban sa COVID-19, inulit na ang bakuna ay patuloy na nagbibigay ng malakas na proteksyon dahil ginagawa nito na limang beses kang mas hindi maoospital at pitong beses na mas hindi mamamatay.

Nagbabala ang National Advisory Committee on Immunization na ang respiratory illness season ay magiging mapanghamon ngayong taglagas.

Doon natin inaasahan na muli tayong hahamunin ng COVID-19 at ang pangangailangan na magpaturok ang mga tao ng ekstrang dose sa taglagas, kahit ilang bakuna na ang natanggap nila sa ngayon, ani Dix.

Hindi nagpahiwatig ang probinsya kung maglalabas ito ng anumang bagong health restrictions para pigilan ang bagong wave ng Omicron, na itinutulak ng BA.5 subvariant.

