Prime Minister Justin Trudeau sumali sa lumalaking listahan ng mga pulitiko sa Stampede

Ang taunang 10 araw na selebrasyon ng cowboy na paraan ng pamumuhay ay naging isang irresistible magnet para sa mga pulitiko mula sa lahat ng partido.

Si Trudeau, na may suot na puting cowboy hat, pulang plaid shirt at pantalon, ay hindi rin nakaiwas at regular na nagpapakita sa event taon-taon.

Ito ay isang sandali upang magsama-sama at ipagdiwang ang pagkakaroon ng abilidad na magtipon muli. Nagagalak ako na makita kayong lahat in person. Happy Stampede, ani Trudeau noong Linggo ng umaga nang dumalo sa isang almusal na hinost ni George Chahal, ang tanging Liberal MP sa Calgary.

Panandaliang binanggit ni Trudeau ang epekto ng COVID-19 na pandemya at ang mga kaganapan sa buong mundo bago siya nag-flip ng mga pancake.

Naging mahirap ang nakalipas na ilang taon kung saan kinailangang magkaisa ng mga tao at pagdaan ito at talagang nakita natin ang lakas ng komunidad, aniya.

Nahaharap tayo sa mas maraming hamon dahil sa digmaan sa Ukraine at sa global inflation crisis, ngunit at the same time nakikita natin — paulit-ulit — na ang mga Canadian ay nagse-step up at nariyan para sa isa’t isa.

Ang kaisa-isang nagprotesta, na may dalang bandila ng Canada, ay sumigaw ng traydor ng ilang beses bago tahimik na in-escort mula sa parking lot patawid sa kalsada.

Si Trudeau ay pinagkaguluhan habang dahan-dahan siyang lumakad sa gitna ng mga tao, nag-pose para sa mga litrato, kinarga ang maliliit na mga bata at nakipagkamay.

Pinalibutan din siya ng mga tao sa Stampede grounds, kung saan nakipagkita siya kay Mayor Jyoti Gondek at sa iba’t ibang opisyal ng Stampede.

Sinabi ni Gondek na nagagalak siyang makipag-usap kay Trudeau tungkol sa Stampede at sa kanilang shared responsibility.

Nagkaroon kami ng isang magandang pag-uusap tungkol sa vibe na nararamdaman niya sa siyudad — sa kanyang mga salita — kaya talagang magandang siguraduhin na nalalaman ng pederal na gobyerno na ang Calgary ay nasa good shape, aniya.

Tumigil din si Trudeau sa isa sa mga barn, kung saan nakipag-usap siya sa heavy horse owners bago lumakad sa pulutong ng mga tao na nasa grounds, kung saan maraming pamilya ang dumalo sa Family Day event na may libreng admission bago mag-11 n.u.

Pinahinto siya ng mga tao at humiling ng selfies habang nakipag-usap sa kanila kung gaano kasaya na nagbalik na ang Stampede.

Masyado nang matagal mula noong ginawa natin ito, masaya na lumabas at makasama muli ang mga tao, ani Calgarian Chris McLachlan matapos kausapin si Trudeau.

Sinabi ni Osman Husein, na dumalo sa kanyang unang stampede, na naramdaman niya ang isang celebrity moment.

It’s cool. Cool na makita siya. Hindi ko siya in-expect sa Calgary, hindi sa Stampede, aniya.

Ang iba naman pinasalamatan si Trudeau.

May mga Ukrainians na pinasalamatan siya sa wikang Ukrainian, may mga Syrian na nagpasalamat sa kanya, may mga Afghan na nagpasalamat sa kanya, ani Tourism Minister Randy Boissonnault, na isang Edmonton MP.

May mga kababaihan na lumapit at sinabi na, ‘Salamat, sinalba mo ang aking bahay.’ May mga taong dumating at nagsalita tungkol sa pagsalba ng kanilang mga negosyo.

May isang lalaki naman na narinig na nagsalita na, Oh, si Justin Trudeau, gusto ko siyang suntukin sa mukha, bago lumakad paalis. Isang babae naman ang nagsabi na hindi niya paborito si Trudeau, ngunit maganda na naglaan siya ng oras para bisitahin ang Stampede.

Ang isang lalaki ay narinig na sumigaw ng: Prime Minister Trudeau, isa kang tyrant at Ikaw ay isang failure.

Prime Minister Justin Trudeau nagsalita sa isang Liberal fundraiser sa Calgary noong Sunday. Litrato: CBC / Helen Pike

Matapos ang higit kalahating oras ng paglalakad sa gitna ng mga tao, si Trudeau ay dinala ng kanyang security detail sa Liberal party fundraiser sa isang brewery sa hilagang-silangang bahagi ng Calgary, kung saan nagsalita siya sa friendly crowd.

Ginamit niya ang oportunidad na ito para i-rally ang mga tropa sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol sa federal child-care deal, pagbibigay ng pandemic supports ng Canada at ang paninindigan para sa demokrasya sa mga lugar tulad ng Ukraine.

Sinabi ni Trudeau na ang kanyang gobyerno ay patuloy na susuportahan ang mga tao habang tumataas ang inflation at nagpapatuloy ang mga isyu sa supply chain.

Ang pagbisita ni Trudeau ay dumating matapos ang federal Conservative barbecue (bagong window) noong Sabado ng gabi kung saan apat sa limang leadership candidates ay nagkaroon ng oportunidad para mapabilib ang mga tagasuporta bago maghalal ang partido ng isang pinuno sa Setyembre.

Isang artikulo nina Bill Graveland (bagong window), Colette Derworiz (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.