Mga negosyanteng Pilipino malaki ang pangarap sa bagong one-stop shop sa Winnipeg

Nagpagupit ang information technology analyst na si Judd Eusebio sa grand opening. Aniya palagi niyang pupuntahan ang 3 negosyo.

Parang one-stop shop, alam mo ‘yun, lahat magagawa ko dito, ani Eusebio.

Ang kapwa may-ari ng Dream Barbers na si Mark Antonio ikinuwento na ang mga negosyo ay nagsama-sama para makalikha ng isang lifestyle na looking good, feeling good at performing good.

Ang mga tao ay puwedeng magpunta para mag-workout, magpa-freshen up sa barberya at mamili ng bagong damit sa iisang lugar sa 2179 Portage Ave. Ani Antonio ito ay isang magandang paraan para maging ready para sa weekend.

Sa tingin ko ito ay isang bagay na hindi pa nakikita dati, aniya.

Ang hair stylist na si Daisy Brar, na nagtatrabaho sa Dream Barbers, sinabi na ang tatlong negosyo ay nag-aalok ng convenience na sasamantalahin niya.

Walang anuman na ganitong lugar sa Winnipeg, aniya.

Talagang pupunta ako sa gym at tapos magsa-shopping, bibili mismo dito kasi convenient. Ayoko na pumunta sa Polo Park para mamili, tapos pupunta na naman sa ibang gym para mag-work out dahil dito makakatipid ako sa oras.

Ang co-owner ng Dream Barbers na si Mark Antonio. Litrato: CBC / Travis Golby

Ang bodybuilder at may-ari ng Dream Bootcamp na si Lendyll Soriano ibinahagi na umaasa siyang matawag ang pansin ng mga pamilya sa komunidad. Ang gym members ay makakakuha ng mga discount sa barberya na maaaring i-share sa mga miyembro ng pamilya. Ang sneaker store ay umaakto bilang isang lounge para sa mga taong magba-browse o magha-hang out habang sila ay naghihintay.

Habang ang mga bata ay nagpapagupit, si mommy ay nagwo-work out sa baba, o vice versa, ani Soriano.

Ang gym ay nag-aalok ng 30 minuto na mga klase, na inaasahan ni Soriano na magiging isang easy stop para sa mga busy na pamilya.

Kami ay super excited na ibahagi ang magandang karanasan na ito sa komunidad, ani Soriano.

Ang bodybuilder at may-ari ng Dream Bootcamp na si Lendyll Soriano. Litrato: CBC / Travis Golby

Ang may-ari ng The Collab Shop na si Nico Te ikinuwento na ang tsansa na magbukas ng pangalawang lokasyon at maki-collaborate sa iba pang mga negosyo ay isang biyaya.

It’s been really great. Nakakuha kami ng positibong feedback mula sa lahat. Maraming tao ang nagsasabi na talagang kailangan nila ang Collab Shop dito sa siyudad, ani Te.

Nais namin na palaguin ang shop at pagsama-samahin ang mga tao. Kaya tinatawag namin ang aming sarili na Collab Shop.

Lahat ng may-ari ay umaasa na ang bagong negosyo ay magsisilbing inspirasyon para sa mas nakababatang Filipino community.

Ang kolaborasyon ng tatlong negosyo, Dream Bootcamp, Dream Barbers at The Collab Shop, ipinagdiwang ang kanilang grand opening noong Hulyo 9. Litrato: CBC / Darin Morash

Sinabi ni Soriano na lahat ng may-ari ay nagtrabaho nang husto para maabot ang kanilang narating ngayon, kasama ang pagtatrabaho ng mahabang oras at ang pagkakaroon ng multiple jobs para mapondohan ang kanilang vision.

Hindi mo makikita ang aking day-to-day. Makikita mo ang end result. Alam mo na magiging sobrang hirap, ngunit magiging worth it, ani Soriano. Lahat will come into place basta mayroon kang pananampalataya at naniniwala ka sa iyong sarili.

Sinabi ni Antonio na ang mga anak ng mga pamilyang Pilipino ay tradisyonal na ginagabayan palayo sa mga risky na career tulad ng pagnenegosyo, umaasa siya na mapapatunayan ng kanilang negosyo sa komunidad na ang tagumpay ay maaaring marating sa anumang industriya.

Sinusubukan namin na maging inspirasyon para sa up and coming Filipino Canadians at ipaalam sa kanila na ang mga pangarap ay puwedeng matupad, ani Antonio.

Hindi mo alam kung kailan ito mangyayari, pero as long as you keep going, ito ay mangyayari rin sa bandang huli.

Isang artikulo ni Joanne Roberts (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.