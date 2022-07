[Ulat] Plano ng gobyerno ni Marcos Jr. para sa bansa inaabangan sa kanyang unang SONA

Para sa kababayan na si Roberto Rivera na founding president ng Filipino Canadian Community sa siyudad ng Sault Ste. Marie mahalaga na masuri at gawan ng aksyon ng gobyerno ni Marcos Jr. ang pasan-pasan na tila mababang pasahod sa mga manggagawa at presyo ng mga pagkain.

Nanumpa si Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa tabi ng kanyang asawa na si Louise Araneta-Marcos at kanilang mga anak sa inauguration ceremony sa National Museum sa Maynila noong Hunyo 30. Litrato: Reuters / Eloisa Lopez

Para sa mga [Filipino] international students na nandito, ang rason na umaalis sila ng bansa [ay] dahil hindi sapat ang pasweldo. Mga umaalis sila na professional nurse sa Pinas dahil magkano ba ang binabayad sa kanila doon sa isang buwan? Kaya hindi makatwiran kung kumikita ka ng ganun lang. Mas mabuting pumunta sa ibang lugar at kumita ng pera. Magsakripisyo para sa mas magandang kinabukasan ... mas magandang buhay dahil may magagandang benepisyo, sabi ni Rivera.

Isa si Roberto Rivera sa mga nangunguna na nag-oorganisa sa tuwing may mahahalagang event sa Filipino community sa Sault Ste. Marie. Litrato: Roberto Rivera

Sa datos ng 2021 Census mula sa Statistics Canada, ang siyudad ng Sault Ste. Marie ay may higit 72,000 na populasyon. Pumapangatlo ang lugar sa malalaking siyudad sa Northern Ontario, kasunod ng Sudbury at Thunder Bay na parehong may higit sa tig-sandaang libo na populasyon.

Wala pang opisyal na bilang ang inilabas mula sa 2021 Census kung ilan ang migranteng Pilipino na naninirahan sa Sault Ste. Marie. Pero dumadami na rin aniya ang mga kababayan na nakatira rito. Marami sa bagong dating ay mga international students tuwing panahon na magbubukas ang klase, ani Rivera.

Tinatayang hindi bababa sa 700 Filipino Canadians na ang nakatira sa Sault Ste. Marie ayon kay FCC-SSM President Roberto Rivera. Litrato: Roberto Rivera

Malimit sa international students ang nangangarap na manirahan at mamuhay sa Canada ng permanente at para na rin makatulong sa pamilya sa Pilipinas.

Umaasa si Rivera na mas mabigyan ng pansin ng gobyerno ni Marcos Jr. ang mga kababayang nagtatrabaho sa mga propesyon na nagseserbisyo sa bansa gaya na lang ng mga nurse at guro.

Umaasa [ako] na siya (Ferdinand Marcos Jr.) ay tutulong sa Pilipino para manatili sa bansa. Taasan ang suweldo ng mga tao lalo na ang mga nurse at guro para hindi na sila umalis ng bansa, dagdag ni Rivera.

Paniwala ni Rivera makakatulong sa bansa kung higit na tututukan aniya ng gobyerno ang produksyon sa agrikultura. Para sa akin [ang] agrikultura para hindi na tayo kukuha pa ng mas maraming imported na pagkain para dalhin sa ating bansa. Dahil kung marami tayong ani sa bansa ay ibinebenta natin ito sa ating kababayan. [At kung] lahat ay lokal sa tingin ko ang presyo ay magiging mas mababa para sa komunidad. Mas makakabuti din para sa mga magsasaka, ani Rivera.

Noong 2020, ang kabuuang ginastos sa pag-angkat ng mga bilihing agrikultural ng Pilipinas ay umabot sa P623.98 bilyon ayon sa report ng Agricultural Indicator System ng Department of Agriculture. Napag-alaman na sa halagang ito tumaas ng 14% ang ginastos sa pag-import ng produktong agrikultura.

Bagama’t bumaba ng 28.7% ang rice import sa taong iyon ay pinakamalaki pa rin ang halagang napunta sa 2.23 milyon metrikong tonelada na bigas o nagkakahalaga ng P43.56 bilyon. Ang importasyon ng bigas sa Pilipinas ay sinasabi ng mga eksperto na nakakatulong para gawing sapat ang suplay sa bansa at makontrol ang presyo sa merkado.

Ipinabatid sa bagong upo na pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. na agrikultura ang una sa kanyang mga prayoridad sa 25 minuto na inaugural speech noong Hunyo 30. Litrato: AP / Aaron Favila

Sa inaugural speech ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan ay una niyang nabanggit sa kanyang mga prayoridad ang sektor ng agrikultura na aniya ay umiiyak na para sa agarang atensyon na kailangan.

Pahiwatig ni Marcos Jr. na isang polisiya ang kanyang isusulong na babago sa suporta sa agrikultura. Ang departamento sa agrikultura ay kasalukuyan na personal niyang pamumunuan. Ang patakarang pangkalakalan ng competitive advantage ay nagsasabi: na pagdating sa food sufficiency, ang isang bansa ay hindi dapat magprodyus kundi mag-import ng kung ano ang mas naibibigay at ibinebenta ng ibang mga bansa sa pinakamura [na halaga]. Pagkatapos dumating ang [digmaan] sa Ukraine. Ang pinakamahina pagdating sa pagkain ay ang mga bansang pinakamalayo sa labanan; ang mga hindi mo masisisi na nag-udyok para mangyari ito. Ngunit nahaharap sila sa pinakamalaking panganib ng gutom, aniya sa talumpati.

Ipinasilip ni Pang. Marcos Jr. sa kanyang inagurasyon ang mga prayoridad niyang gagawin. Pero ang plano at malinaw na direksyon na ikukumpas sa kanyang bagong gobyerno ay ilalahad pa lang sa kanyang unang State of the Nation Address SONA ngayong buwan.

Kung tataasan ba ni Pang. Marcos Jr. ang sahod ng mga nurses? Hindi siya ang unang pangulo na nangako ng pagbabago. "Ang ating mga nars ang pinakamahuhusay sa buong mundo. Pinatunayan nila ang kanilang mga sarili, sa pinakamataas na pagkilala [na nakuha] sa ibang bansa, na kahit pa nagdusa na may pinakamarami sa nasawi. At sa parehong huwarang dedikasyon dito sa ating bayan ay nakakalimutan sila. Naroon sila hindi dahil hindi natin kayang pagbayaran ang parehong panganib at trabaho na mayroon tayo rito. May mga pagbabago simula bukas,” banggit ni Marcos Jr. sa talumpati.