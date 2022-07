BA.5 subvariant ang nagpapalakas sa isa pang COVID wave sa Canada

Ang Omicron subvariant BA.5, at sa mas lesser extent, ang BA.4, ang nasa likod ng pinakahuling wave — ang ikapito sa pandemya at ikatlo mula nang dumating ang Omicron.

Ang parehong subvariant ay nagpakita ng abilidad (bagong window) na iwasan ang proteksyon na inaalok ng mga naunang impeksyon.

Ang BA.5 subvariant ay nag-mutate sa extent na ang katawan mo ay hindi na nakikilala ito at ang mga tao ay nahahawa muli, ani Dr. Fahad Razak, isang internist sa St. Michael's Hospital sa Toronto at ang scientific director ng COVID-19 Science Advisory Table ng Ontario.

Kaya nakikita mo na nagsimula ang additional surge sa Ontario, at ngayon nagsimula na rin ito sa ibang parte ng Canada.

Ang magandang balita ay ang datos na lumalabas mula sa ibang bansa kung saan ang BA.4 at BA.5 ay nagsimula na, tulad ng South Africa (bagong window), ay ipinapahiwatig na hindi ito mas malala kumpara sa naunang Omicron subvariants o malamang na mas humantong sa hospitalizations.

Gayunpaman, ang bilang ng mga tao na magkakasakit (partikular ang mga vulnerable sa seryosong karamdaman), katambal ng mga puno na emergency rooms (bagong window)sa maraming parte ng bansa, ay dahilan para mag-alala, ani Razak.

Panatilihin ang iyong bakuna na ‘up to date’

Ang Canada ang isa sa may pinakamataas na vaccination rates sa mundo matapos ang dalawang dosis, ngunit ang uptake sa mga sumunod na shots ay mas mabagal. Sa buong Canada, mahigit 40 porsyento (bagong window) ng eligible Canadians ang hindi pa natuturukan ng ikatlong dose.

Sinabi ni Razak na ang messaging tungkol sa kung ano ang depinisyon ng fully vaccinated ay dapat magbago, dahil sa ebolusyon ng virus at ang humihina na immunity ng mga bakuna sa paglipas ng panahon.

Siguro ang mas magandang paraan para ilarawan ito ay ang panatilihin ang iyong mga bakuna na up to date, kaysa sa pagiging fully vaccinated, sa harap ng isang virus na mabilis na nagmu-mutate.

PANOORIN | Dr. Zain Chagla sinagot ang mga tanong tungkol sa bakuna:

Si Sarah Otto, isang eskperto sa modelling at evolutionary biology sa University of British Columbia, ay tina-track ang mga pagbabago sa coronavirus at sinabi na ito ay mabilis na nagbago.

Ang BA.4 at BA.5 ay malapit na maging dominant strains sa buong bansa, aniya.

Ang mga subvariant na ito ay nai-infect ang upper airways, aniya, at hindi masyadong malalim sa ating mga baga.

At dahil diyan, mayroon pa ring substantial death rate, lalo na kung hindi ka nagkaroon ng anumang immunity at all, ani Otto.

Inirerekomenda rin niya na ang mga taong eligible ay dapat magpaturok ng ikatlong dose sa lalong madaling panahon, at ang matatanda o ang mas vulnerable sa malalang pagkakasakit ay dapat magpaturok ng ikaapat na dose.

Bakit gusto mong maglaro ng Russian roulette pagdating sa iyong kalusugan at sa kalusugan ng mga mahal mo sa buhay? Magpa-booster ka kung kaya mo, aniya. Poprotektahan mo ang iyong sarili at poprotektahan ang mga taong nasa iyong paligid.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Bahagi ng artikulo ni Benjamin Shingler (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.