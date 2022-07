Rogers tinamaan ng wireless at internet outage sa buong Canada

Habang ang kompanya ay hindi pa naglalabas ng anumang pormal na komunikasyon tungkol sa outages as of 8:00 a.m. ET, isang online service tracker (bagong window) ang nagpakita ng mga disruption sa ilang lokasyon nationwide. Ang flanker brands ay apektado rin, kasama ang Fido.

Nag-tweet ang Toronto Police Service na ang mga customer ng Rogers sa siyudad ay nahihirapan na kumonekta sa 911.

Sinisikap namin na maresolba ang mga isyu na ito, ayon sa puwersa ng pulisya.

Ang outages ay tila naaapektuhan ang Interac at wholesale re-sellers ng Rogers services. Nag-tweet ang TekSavvy mula sa kanilang online help account na ang kanilang sariling mga serbisyo ay down at walang ETA kung kailan ito maibabalik.

Ang Confederation Bridge sa pagitan ng P.E.I. at New Brunswick ay iniulat na nawalan sila ng abilidad na iproseso ang debit payments, at kasalukuyang tumatanggap lamang ng cash, credit o gift cards kapalit ng bayad.

Iniulat din ng CBC Nova Scotia na hindi magamit ang bank machines sa naturang lugar.

Sinubukan kontakin ng CBC News ang Canadian Bankers Association at ang mga opisyal sa Interac upang kumpirmahin ang isyu, ngunit hindi agad sumagot ang grupo.

Ang transit agency ng Ottawa, OC Transpo, ay sinabihan ang kanilang mga kostumer (bagong window) na nakakaranas sila ng technical issues sa internet at hindi makapagbibigay ng ilang telephone services.

Ang radio station ng CBC sa Kitchener, Ont., ay nawala online at sa ere (bagong window) bilang resulta ng outage.

Ito ang pangalawang pagkakataon sa loob ng maraming taon na ang Rogers ay tinamaan ng isang major outage, habang bumagsak ang wireless at cable networks sa parehong paraan noong Abril 2021 (bagong window). Noong panahon na iyon, sinisi ng Rogers ang isyu sa isang software update ng isa sa kanilang telecom equipment suppliers.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.