2-time Olympic medallist Kayla Sanchez lalangoy para sa Pilipinas sa halip na Canada

Ang 21 taong gulang ang lumangoy sa leadoff leg para sa Canada sa isang silver-medal effort noong nakaraang tag-init sa Tokyo sa 4 x 100 freestyle relay.

Tinulungan din niya ang Canada na masungkit ang bronze sa medley relay sa pamamagitan ng paglangoy sa mga heats.

Napanalunan ni Sanchez ang freestyle relay silver at bronze sa world championship sa Budapest, Hungary noong nakaraang buwan.

Pinakawalan ng Swimming Canada si Sanchez matapos ang world champioship.

Talagang ipinagmamalaki ko ang aking Filipino heritage, ani Sanchez ngayong Huwebes sa isang pahayag mula sa Swimming Canada.

Bukod sa kung gaano ako lumago at kung gaano kahusay ang lahat sa Canada, kailangan kong gawin ang mahirap na desisyon na ito para sa aking sarili at para sa aking pamilya na kunin ang oportunidad na ito para irepresenta ang Pilipinas. Gusto kong maging inspirasyon sa mga taong katulad ko na lumangoy at pumasok sa isport.

Si Sanchez ay ipinanganak sa mga Pilipinong magulang sa Singapore, ngunit lumaki sa Toronto.

Nagsimula siyang magsanay sa Ontario high-performance centre noong 2016. Siya ay naging miyembro ng Canadian team mula noong 2017.

PANOORIN | Sanchez tumulong na makuha ng Canada ang national record 9th medal sa worlds:

Si Kayla ay isang mahusay na team member, centre member at swimmer para sa Canada at mami-miss namin siya, sabi ng high-performance director at national coach ng Swimming Canada na si John Atkinson sa isang pahayag.

Nagdala siya ng isang napakapositibong energy sa aming mga teams, gayundin ang mahusay na swimming. Ang loss namin ay magiging gain ng Pilipinas, pero susuportahan namin siya sa transition na ito dahil ito ang direksyon na nais niyang tahakin para sa personal at pampamilyang dahilan. Taso-puso at wala kaming ibang hinihiling kundi ang best sa kanyang kinabukasan sa swimming.

‘Oras na para sa pagbabago’

Sinabi ni Sanchez na siya ay nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ng Canada para sa kanyang swimming career.

Hindi ako magiging ganitong atleta ngayon kung wala ang suporta at kung gaano ako lumago at natuto, aniya.

Nandito lang ako sa punto ng aking buhay na oras na para sa pagbabago. Ako ay humahakbang sa bagong punto ng aking swim career kung saan maaari akong magsimula na magpokus sa aking sarili and at the same time umaasa ako na matutulungan ang mga tao sa Pilipinas.

Ang powerghouse na women’s relay teams ng Canada ay magpapatuloy na wala si Sanchez, gayundin sina Taylor Ruck at Penny Oleksiak na nag-opt out upang maghanda para sa susunod na season, para sa Commonwealth Games na magbubukas sa Hulyo 29 sa Birmingham, England.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.