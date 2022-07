Pagbagsak ni Boris Johnson hindi maaapektuhan ang trade talks sa U.K., sabi ng Canada

Sinabi ng tagapagsalita ni International Trade Minister Mary Ng na ang mga negosasyon sa isang bagong kasunduan ay magpapatuloy nang maayos dahil ang Canada at ang United Kingdom U.K. ay may mahabang kasaysayan at malapit na ugnayan.

Sa isang pahayag sa labas ng Downing Street ngayong araw, sinabi ni Johnson na siya ay bababa (bagong window) bilang prime minister bilang tugon sa mga demanda ng Conservative MPs at sunod-sunod na resignation ng kanyang mga ministro.

Intensyon niya aniya ang manatili hangga’t may mapili na bagong lider ngunit si Johnson ay nahaharap sa mga panawagan na umalis na agad sa puwesto, at kasama sa mga nananawagan ang dating Conservative prime minister na si John Major.

Ipinaglaban ni Johnson ang mas malapit na ugnayan sa Canada, kasama ang trade, matapos umalis ang United Kingdom U.K. sa European Union, at sinimulan ang mga negosasyon sa free-trade agreement.

Ang Canada at Britanya ay nag-uusap tungkol sa isang bagong bilateral trade deal dahil ang trade deals ng dalawang bansa sa ilalim ng Canada European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement ay na-dissolve nang lisanin ng United Kingdom U.K. ang European Union.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.