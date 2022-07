Electricity rebate program ng Alberta na-extend hanggang Disyembre

Ang programa ay orihinal na bibigyan ang mahigit 1.9 milyon na tahanan, mga farm at maliliit na negosyo ng $50 na buwanang kredito sa kanilang electricity bills para sa Hulyo, Agosto at Setyembre. At ngayon ikokober na rin ang huling tatlong buwan ng 2022.

Ang mga taong eligible para sa rebate ay maaaring makatanggap ng $300 na kredito hanggang sa pagtatapos ng Disyembre.

Ang programa, na idinisenyo para magbigay ng kaluwagan sa mga taga-Alberta na matinding tinamaan ng mataas na utility bills, ay pagkakagastusan ng $600 milyon ng gobyerno ng Alberta.

Ang mga taga-Alberta na kumonsumo ng kuryente sa loob ng nakalipas na calendar year, hanggang sa maximum na 250 megawatt hours kada taon, ay eligible para sa rebates, na awtomatikong mag-a-apply sa bill ng konsumer.

Ang rebates ay mag-a-apply sa buong bill, hindi lang sa parte ng enerhiya, ayon sa gobyerno. Ang rebates ay magiging awtomatiko at hindi na kailangan mag-apply para rito.

Simula Oktubre, magpapatupad ang gobyerno ng isang natural gas rebate program hanggang Marso 2023 na magsisimula kapag ang presyo ay lumagpas sa $6.50 kada gigajoule.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.