[Ulat] Pumanaw na Pinoy sa Montreal makakapiling na ang pamilya sa huling pagkakataon

Natanggap ng pamilya Elvira ang abiso mula sa Philippine Embassy sa Ottawa na naayos na ang pondo at ang detalye sa pag-uwi ng katawan ni Hildo.

Sasalubong kami sa Davao (airport) para tanggapin ang kanyang katawan, sabi ng kanyang misis na si Ester.

Mula Montreal ay bibiyahe patungong Vancouver, British Columbia B.C. ang katawan ni Hildo sa Hulyo 8. Isasakay ito sa isang connecting flight ng Philippine Airlines patungong Maynila.

Sa Hulyo 10 inaasahan ang pagdating sa Davao airport ng kanyang katawan lulan ng isang domestic flight. Doon sasalubungin ng pamilya at tatanggapin ang kanyang katawan at dadalhin sa bayan ng New Bataan lalawigan ng Davao de Oro kung saan siya ibuburol.

Sinabi ni Vice Consul Jan Michael Gomez na nakipag-ugnayan na rin ang Philippine Embassy sa Ottawa para sa punerarya na mag-aasikaso sa burol at libing ni Hildo Elvira pagdating sa Pilpinas. Litrato: screengrab/zoom

Ayon kay Vice Consul Jan Michael Gomez sagot ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng bayarin sa punerarya sa Montreal at ang gastusin sa biyahe pauwi ng katawan ni Hildo.

June 3 natanggap namin ang request ng pamilya [Elvira]. Kaya noong nakatanggap kami ng request galing sa pamilya ni Hildo Elvira ay inendorso namin kaagad ito sa Department of Foreign Affairs DFA para ma-process at naaprubahan naman kaagad. Ikinordeneyt namin sa punerarya, sabi ni Vice Consul Gomez.

Natanggap ng embahada ang komunikasyon mula sa Department of Foreign Affairs DFA dalawang linggo matapos aprubahan ang request na pondo mula sa Assistance to Nationals Fund ng Department of Foreign Affairs ani Gomez.

Tinatapos na ang huling dokumentasyon mula sa punerarya ngayong araw (Martes) na kakatanggap lang namin at pinapadala na namin pabalik ang mga dokumentasyon sa funeral homes para ma-finalize bago ang flight, sabi ni Vice Consul Gomez.

Kinumpirma ni Vice Consul Gomez na batay sa nakasaad sa death certificate ay idineklara na heart failure ang ikinamatay ni Hildo.

Bago mag-Canada isang taon na nagtrabaho bilang auto denter sa Qatar si Hildo Elvira hanggang umuwi ito sa Pilipinas noong 2016. Litrato: Ester Elvira

Noong Hunyo 2019 lumipad patungo sa Canada si Hildo para magtrabaho bilang temporary foreign worker. Agad siyang namasukan noon bilang motor vehicle body repairer sa isang auto repair shop sa lalawigan ng Quebec.

Hindi inaasahan ang kanyang biglaan na pagpanaw noong Mayo 28.

Si Hildo, 42, ay panganay sa limang magkakapatid. Lumaki siya sa bayan ng San Francisco sa lalawigan ng Agusan del Sur.

Si Gary ay pang-apat sa magkakapatid ng pamilya Elvira. Litrato: Gary Elvira

Sa ipinadalang mensahe ni Gary Elvira, kapatid ni Hildo, sa Radio Canada International ay nalaman niya umano noon na may altapresyon ang kanyang Kuya Hildo.

Noong nakaraang taon nagpacheck-up siya tapos mataas ang blood pressure niya, ayon kay Gary.

Sa likod ng masaklap na sinapit ng kapatid ay nagpapasalamat si Gary sa mga tumulong.

Ang aming pamilya ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng pakikidalamhati at tumutulong sa amin. Higit sa lahat sa Department of Foreign Affairs DFA Tagum at ilang indibidwal na nagpaabot ng tulong pinansyal sa aming pamilya, saad sa mensahe ni Gary sa Radio Canada International RCI .

Plano ng pamilya na ihatid sa libing si Hildo sa Hulyo 17.