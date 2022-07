Patrick Brown diskuwalipikado mula sa Conservative leadership race

Mabilis na bumuwelta si Brown at sinabi sa isang pahayag nitong unang bahagi ng Miyerkules na ang disqualification ay walang basehan at isang pagtatangka para siguraduhin na ang kanyang kalaban na si Pierre Poilievre ay mananalo sa karera.

Ang pasabog na balita ay dumating sa isang pahayag na inilabas Martes ng gabi mula sa leadership election organizing committee ng partido, na ipinahayag na si Brown ay idiniskuwalipika mula sa karera matapos ang mga seryosong alegasyon ng maling gawain kaugnay ng mga patakaran sa pagpopondo.

Ikinalulungkot namin na kailangang gawin ang mga hakbang na ito ngunit mayroon kaming obligasyon na tiyakin na ang mga patakaran ng partido at ang pederal na batas ay rerespetuhin ng lahat ng kandidato at campaign teams, ayon sa pahayag mula kay Ian Brodie, ang pinuno ng leadership election organizing committee ng partido, na namamahala sa karera.

Ginawa ng mga taong kasapi ang kanilang makakaya para maging patas kay Brown at sa kanyang kampanya, ani Brodie, binigyan sila ng sapat na oras para pabulaanan ang mga paratang.

Wala sa mga problemang ito ang mayroong anumang epekto sa integridad ng boto, aniya, dagdag pa niya na ibabahagi ng partido ang impormasyon na mayroon ito sa Elections Canada.

Sumagot ang kampanya ni Brown, sinabi na nalaman lang nila ang desisyon na diskuwalipikado ang kanilang kandidato sa media.

Sa isang pahayag, sinabi ng kampanya na ang mga alegasyon laban kay Brown ay anonymous at ang kampanya ay hindi kailanman binigyan ng buong detalye ng mga alegasyon. Gayunpaman, sinabi ng pahayag, na sinubukan din ng kampanya na rumesponde sa mga katanungan at claims ng partido.

Iminungkahi ng kampanya ni Brown na ang kasuklam-suklam at hindi demokratikong pag-uugali ng pagdiskuwalipika sa kanya ay ginawa para makinabang ang ipinapalagay na front-runner, si Poilievre. Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.