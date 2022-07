Mahigit kalahati ng AstraZeneca vaccine doses ng Canada nag-expire na, itatapon

Sa isang pahayag mula sa Health Canada sinabi nito na ang 13.6 milyong doses ng bakuna ay nag-expire noong spring at itatapon na.

Noong nakaraang taon, sinabi ng Canada na ido-donate ng bansa ang halos 18 milyon na doses ng AstraZeneca vaccine sa lower-income countries.

Mula noong Hunyo 22, halos siyam na milyong doses ang ipinadala na sa 21 na iba’t ibang bansa.

Ngunit sinabi ng Health Canada na may limitadong demand para sa AstraZeneca vaccine at hindi ito makakita ng mas maraming bansa na gustong makakuha ng available na doses.

Nag-donate din ang Canada ng halos 6.1 milyong doses ng Moderna vaccine mula sa 10 milyon na ipinangako nito para sa donasyon, ngunit itinapon din ang 1.2 milyong doses ng bakuna na iyon.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.