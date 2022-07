Deportasyon para sa isang Pinay at anak na Canadian na-hold sa huling sandali

Pangalawang deportasyon on hold

Kinumpirma ng abogado ni Cayanan na napigilan ang planadong deportasyon sa Hulyo 8, kung saan ang kanyang anim na taong gulang na Canadian na anak na si McKenna ay mapupuwersa rin na bumalik sa Pilipinas.

Si Cayanan na nasa Edmonton, Alta. ngayon ay nagpunta sa Canada noong 2010 bilang isang temporary foreign worker. Siya umano ay naging undocumented matapos i-report ang diumano’y pang-aabuso ng kanyang dalawang employer.

Matapos ipanganak ang anak na babae, pinalaki niya ito nang mag-isa at naging isang aktibista. Nanalo siya ng parangal mula sa John Humphrey Centre for Peace and Human Rights para sa kanyang paglaban upang makakuha ng health-care access ang mga anak ng undocumented na mga magulang.

Si Cayanan ay isa ring volunteer sa Migrante Alberta na sumusuporta sa mga migranteng manggagawa.

Mga tagasuporta nagprotesta

Sinuportahan ng Migrante Canada at ng Alberta chapter nito si Cayanan.

Ang pamilya ni Cayanan ay nakikipag-ugnayan sa opisina ni Minister of Tourism at Associate Minister of Finance Randy Boissonnault nitong mga nakaraang linggo.

Kinumpirma ni Boissonnault na nakilala na niya si Cayanan at nakikipagtulungan ngayon sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Ngunit sinabi ni Boissonnault na hindi siya maaaring magkomento tungkol sa kaso ni Cayanan dahil sa privacy concerns.

Aplikasyon pending pa rin

Si Cayanan ay nag-apply sa pederal na gobyerno para manatili sa Canada on humanitarian and compassionate grounds.

Sinabi ni Cayanan na sa Pilipinas, ang kanyang anak ay hindi magkakaroon ng access sa health-care services na kasalukuyan niyang nakukuha sa Canada bilang Canadian citizen. Natatakot din ang solong ina na paghigantihan dahil sa kanyang aktibismo at publikong pambabatikos sa gobyerno ng Pilipinas kapag siya'y nagbalik sa bansa.

Bahagi ng artikulo ni Paige Parsons (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.