Toronto Island tahanan ng pinakabagong beach sa siyudad

Ang mga barge ng buhangin ay dinala mula sa mainland at isinakay sa mga trak papuntang Gibraltar Point para makagawa ng mga sand dune, sinabi ni Rotsztain sa Metro Morning ng CBC ngayong Lunes. Ang kanyang studio sa Toronto Island ang naging daan para malapitan niyang makita ang paglalagay ng mga manggagawa ng buhangin at sediment at ang pagtatayo ng bakod sa mga lugar na inilaan para sa mga halaman.

Parang ang pakiramdam ay lumipat ka pa lang sa isang apartment at wala pang gamit, ani Rotsztain. Meron itong bagong beach na amoy.

Ang bagong beach ay signal ng pagtatapos ng mahabang conservation process na nagsimula matapos ang isang bagyo noong 2004 na nagdulot ng malaking pinsala sa Gibraltar Point na nag-require ng emergency coastline repairs.

Ang Toronto and Region Conservation Authority (TRCA) ay nakakuha ng pondo noong 2016 at ang construction ay nagsimula sa erosion control project noong 2018. Noong 2021, isinara ito para i-facilitate ang paglikha ng isang dune habitat — ang final stage ng proyekto.

Nakakamangha na panoorin ito, ani Rotsztain.

Ang mga tao ay parang isang major factor sa geology at pagbuo ng mga landscape at ang makita ang mga trak na pabalik-balik buong araw para gawin ang beach ay maiintindihan mo talaga ang laki ng pagbabago ng landscape, aniya.

Sinabi ni John Stille, ang senior manager ng restoration projects sa Toronto and Region Conservation Authority TRCA , na ang opisyal na pagbubukas ng beach at ang bago nitong pangalan ay pagdedesisyunan pa lamang.

Sa ngayon, aniya, importante na ang mga gagamit ay hindi pupunta sa mga binakuranang lugar habang ang dunes at nakapalibot na natural areas ay napakasensitibo sa pagtapak.

Ang pagtatanim sa lugar ay magsisimula ngayong taglagas at magpapatuloy sa susunod na mga taon, ani Stille.

Tinawag ni Rotzstain ang bagong bach na stunning. Noong weekend, nakita na raw niya ang mga tao na lumipat mula Hanlan’s Point beach papunta sa bagong beach.

Parang bagong lugar ang pakiramdam, aniya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.