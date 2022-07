Mataas na inflation magtatagal sabi ng konsumer, negosyante sa 2 Bank of Canada surveys

Ang dalawang ulat — na kilala bilang Business Outlook Survey at Canadian Survey of Consumer Expectations — ang resulta ng quarterly polling ng central bank sa mga Canadian na negosyo at konsumer para kunin ang kanilang pananaw sa nangyayari sa ekonomiya ng Canada.

Habang ang findings ay nagkaiba sa ilang paraan, ang dominanteng tema sa parehong survey ay ang inflation at epekto nito sa pagbili at pagbenta, pag-hire at pagtanggal sa trabaho.

Ang pangunahing takeaway mula sa business survey ay nagsasabi na nakikita ng maraming negosyo ang mataas na sales kaysa noong unang bahagi ng pandemya, habang ang ekonomikong aktibidad ay nagbabalik sa normal. Ngunit ang demand ay patuloy na dinadaig ang supply sa halos lahat ng uri ng negosyo, na parehong factor at contributor sa mataas na inflation na kasalukuyang sinasaktan ang ekonomiya.

Halos two-thirds ng mga negosyo ang nagsabi sa central bank na nakakakita sila ng labour shortages. Halos kalahati — 43 porsyento — ang nagsabi na nakakaranas sila ng bottlenecks sa kanilang supply chains, at natatagalan ang pagresolba nito kaysa sa dati nilang inaasahan.

Inaasahan ng mga negosyo na ang inflation rate ng Canada ay magiging mas mataas pa sa limang porsyento isang taon mula ngayon, at magiging mas malaki pa rin sa apat na porsyento pagkatapos ng dalawang taon. Ngunit limang taon mula ngayon, ipinahiwatig ng survey na inaasahan nila na babalik ang inflation rate sa loob ng range ng central bank targets, sa pagitan ng isa hanggang tatlong porsyento.

Ganito rin ang istorya sa panig ng konsumer. Ang long-term inflation expectations ay tumaas mula 3.2 porsyento hanggang sa apat na porsyento, habang ang short-term expectations ay tumaas sa 6.8 porsyento, mas tumaas mula sa 5.1 porsyento noong huling quarter.

Malinaw na napansin ng mga konsumer ang pinakahuling [consumer price index] releases at ang mataas na presyo ng pagkain at gasolina, sinabi nina CIBC economists Andrew Grantham at Karyne Charbonneau tungkol sa datos. Ang uncertainty sa ebolusyon ng inflation ay tumaas.

Sahod nakatakdang tumaas

Sa larangan ng employment, on average, inaasahan ng mga may-ari ng negosyo na ang labour costs ay tataas ng 5.8 porsyento ngayong taon.

Mas mataas kaysa sa dalawang porsyento na pagtaas ng sahod na inaasahan ng mga konsumer ayon sa central bank.

Hindi inaasahan ng mga manggagawa na makakasabay ang pagtaas ng suweldo sa inflation, ayon sa bangko, dagdag pa nito iniisip ng mga nasa pribadong sektor na tataas ang kanilang sahod ngayong taon ng higit pa kaysa sa mga nasa pampublikong sektor.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.